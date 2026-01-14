Самые безопасные авиакомпании мира — рейтинг

Аэропорт. Фото: Pexels

Хотя самолеты являются одними из самых доступных способов путешествовать — многих пугает вероятность авиакатастрофы. Австралийская компания AirlineRatings.com опубликовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира за 2025 год.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Самые безопасные компании мира

Специалисты проанализировали данные полетов 320 авиаперевозчиков, а также аудит счетов от органов управления авиацией, данные об авариях и серьезных инцидентах, инициативы по безопасности, подготовку пилотов, возраст флота и прочее.

В списке 10 самых безопасных авиакомпаний мира, осуществляющих дальнемагистральные рейсы, компания из ОАЭ Etihad заняла первое место, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar и Emirates вошли в пятерку лидеров.

Ирландская Ryanair в прошлом году занимала третье место среди самых безопасных лоукост-авиакомпаний, однако в этом году она опустилась на 18-е место.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира:

Etihad; Cathay Pacific; Qantas; Qatar; Emirates; Air New Zealand; Air New Zealand; Singapore Airlines; Eva Air; Virgin Australia; Korean Air.

Напомним, ранее мы писали, что Международный аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.