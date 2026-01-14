Видео
Самые безопасные авиакомпании мира — есть ли в рейтинге Ryanair

Самые безопасные авиакомпании мира — есть ли в рейтинге Ryanair

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 21:12
Самые безопасные авиакомпании мира — рейтинг
Аэропорт. Фото: Pexels

Хотя самолеты являются одними из самых доступных способов путешествовать — многих пугает вероятность авиакатастрофы. Австралийская компания AirlineRatings.com опубликовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира за 2025 год.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Самые безопасные компании мира

Специалисты проанализировали данные полетов 320 авиаперевозчиков, а также аудит счетов от органов управления авиацией, данные об авариях и серьезных инцидентах, инициативы по безопасности, подготовку пилотов, возраст флота и прочее.

В списке 10 самых безопасных авиакомпаний мира, осуществляющих дальнемагистральные рейсы, компания из ОАЭ Etihad заняла первое место, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar и Emirates вошли в пятерку лидеров.

Ирландская Ryanair в прошлом году занимала третье место среди самых безопасных лоукост-авиакомпаний, однако в этом году она опустилась на 18-е место.

Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира:

  1. Etihad;
  2. Cathay Pacific;
  3. Qantas;
  4. Qatar;
  5. Emirates;
  6. Air New Zealand; Air New Zealand;
  7. Singapore Airlines;
  8. Eva Air;
  9. Virgin Australia;
  10. Korean Air.

Напомним, ранее мы писали, что Международный аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

авиарейсы путешествие самолеты безопасность туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
