Самые безопасные авиакомпании мира — рейтинг

Самые безопасные авиакомпании мира — есть ли в рейтинге Ryanair
Хотя самолеты являются одними из самых доступных способов путешествовать — многих пугает вероятность авиакатастрофы. Австралийская компания AirlineRatings.com опубликовала рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира за 2025 год.
Об этом пишет Daily Mail.
Самые безопасные компании мира
Специалисты проанализировали данные полетов 320 авиаперевозчиков, а также аудит счетов от органов управления авиацией, данные об авариях и серьезных инцидентах, инициативы по безопасности, подготовку пилотов, возраст флота и прочее.
В списке 10 самых безопасных авиакомпаний мира, осуществляющих дальнемагистральные рейсы, компания из ОАЭ Etihad заняла первое место, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar и Emirates вошли в пятерку лидеров.
Ирландская Ryanair в прошлом году занимала третье место среди самых безопасных лоукост-авиакомпаний, однако в этом году она опустилась на 18-е место.
Топ-10 самых безопасных авиакомпаний мира:
- Etihad;
- Cathay Pacific;
- Qantas;
- Qatar;
- Emirates;
- Air New Zealand; Air New Zealand;
- Singapore Airlines;
- Eva Air;
- Virgin Australia;
- Korean Air.
