Самый опасный аэропорт в мире — где находится

В непальском городе Лукли расположен аэропорт Тенцинг-Хиллари, который считается одним из самых опасных в мире. Его взлетная полоса длиной 500 метров заканчивается резким обрывом. В его истории сохранилось много смертельных аварий.

Аэропорт Тенцинг-Хиллари в Непале

Гора Эверест — это не место для слабонервных. С момента начала регистрации восхождений на гору сто лет назад, на ней погибло по меньшей мере 344 человека, и многие из этих тел до сих пор остаются на склонах знаменитой вершины — извлекать их слишком опасно.

Аэропорт Тенцинг-Хиллари расположен на высоте почти 3000 метров над уровнем моря и окружен горами. В то время как взлетные полосы в основных аэропортах обычно имеют длину 2000-3000 метров, взлетная полоса в Тенцинг-Хиллари имеет длину всего 500 метров.

Эта миниатюрная взлетная полоса внезапно заканчивается на краю скалы, где с одной стороны находится жуткий обрыв, а с другой — каменная стена. Дополнительную опасность создает непредсказуемая погода в горах Непала — внезапный снегопад или туман могут значительно ухудшить видимость, а то и вовсе сделать невозможным полеты.

Капитаны, которые намерены летать здесь должны пройти специальное обучение. Оно включает минимум 100 коротких взлетов и посадок, год опыта полетов в Непале и 10 безупречных полетов до Тенцинг-Хиллари с инструктором.

Несмотря на эти меры предосторожности, в аэропорту происходило немало катастроф. В частности, в 2019 году погибли три человека. Тогда самолет взлетел со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с вертолетом. В 2008 году восемь человек погибли из-за того, что самолет неудачно приземлился и врезался в скалу.

Несмотря на опасность, многие туристы рискуют летать через аэропорт Тенцинг-Хиллари. Он находится в Лукле, у подножия Эвереста, всего в 40 минутах полета от Катманду. В то же время дорога в крупнейший город Непала пешком или на автобусе занимает в разы больше времени.

