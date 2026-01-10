Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Где расположен самый опасный аэропорт в мире

Где расположен самый опасный аэропорт в мире

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 10:12
Самый опасный аэропорт в мире — где находится
Аэропорт Тенцинг-Хиллари. Фото: magicalnepal.com

В непальском городе Лукли расположен аэропорт Тенцинг-Хиллари, который считается одним из самых опасных в мире. Его взлетная полоса длиной 500 метров заканчивается резким обрывом. В его истории сохранилось много смертельных аварий.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Аэропорт Тенцинг-Хиллари в Непале

Гора Эверест — это не место для слабонервных. С момента начала регистрации восхождений на гору сто лет назад, на ней погибло по меньшей мере 344 человека, и многие из этих тел до сих пор остаются на склонах знаменитой вершины — извлекать их слишком опасно.

Аэропорт Тенцинг-Хиллари расположен на высоте почти 3000 метров над уровнем моря и окружен горами. В то время как взлетные полосы в основных аэропортах обычно имеют длину 2000-3000 метров, взлетная полоса в Тенцинг-Хиллари имеет длину всего 500 метров.

Эта миниатюрная взлетная полоса внезапно заканчивается на краю скалы, где с одной стороны находится жуткий обрыв, а с другой — каменная стена. Дополнительную опасность создает непредсказуемая погода в горах Непала — внезапный снегопад или туман могут значительно ухудшить видимость, а то и вовсе сделать невозможным полеты.

Капитаны, которые намерены летать здесь должны пройти специальное обучение. Оно включает минимум 100 коротких взлетов и посадок, год опыта полетов в Непале и 10 безупречных полетов до Тенцинг-Хиллари с инструктором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на эти меры предосторожности, в аэропорту происходило немало катастроф. В частности, в 2019 году погибли три человека. Тогда самолет взлетел со взлетно-посадочной полосы и столкнулся с вертолетом. В 2008 году восемь человек погибли из-за того, что самолет неудачно приземлился и врезался в скалу.

Несмотря на опасность, многие туристы рискуют летать через аэропорт Тенцинг-Хиллари. Он находится в Лукле, у подножия Эвереста, всего в 40 минутах полета от Катманду. В то же время дорога в крупнейший город Непала пешком или на автобусе занимает в разы больше времени.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

авиарейсы аэропорты путешествие Непал опасность
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации