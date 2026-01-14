Відео
Відео

Головна Транспорт Найбезпечніші авіакомпанії світу — чи є в рейтингу Ryanair

Найбезпечніші авіакомпанії світу — чи є в рейтингу Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 21:12
Найбезпечніші авіакомпанії світу — рейтинг
Аеропорт. Фото: Pexels

Хоча літаки є одними з найдоступніших способів подорожувати — багатьох лякає ймовірність авіакатастрофи. Австралійська компанія AirlineRatings.com опублікувала рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу за 2025 рік.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Найбезпечніші компанії світу

Фахівці проаналізували дані польотів 320 авіаперевізників, а також аудит рахунків від органів управління авіацією, дані про аварії та серйозні інциденти, ініціативи з безпеки, підготовку пілотів, вік флоту та інше.

У списку 10 найбезпечніших авіакомпаній світу, що здійснюють далекомагістральні рейси, компанія з ОАЕ Etihad посіла перше місце, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar та Emirates увійшли до п'ятірки лідерів.

Ірландська Ryanair минулого року посідала третє місце серед найбезпечніших лоукост-авіакомпаній, проте цього року вона опустилася на 18-те місце.

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній світу:

  1. Etihad;
  2. Cathay Pacific;
  3. Qantas;
  4. Qatar;
  5. Emirates;
  6. Air New Zealand;
  7. Singapore Airlines;
  8. Eva Air;
  9. Virgin Australia;
  10. Korean Air.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міжнародний аеропорт Дубая ввів нові правила для пасажирів

Також ми писали, як не стати жертвою злочинців в аеропорту та зберегти свою валізу та цінні речі. В пригоді вам стануть яскраві стрічки та наклейки.

авіарейси подорож літаки безпека туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
