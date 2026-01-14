Найбезпечніші авіакомпанії світу — рейтинг

Аеропорт. Фото: Pexels

Хоча літаки є одними з найдоступніших способів подорожувати — багатьох лякає ймовірність авіакатастрофи. Австралійська компанія AirlineRatings.com опублікувала рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу за 2025 рік.

Найбезпечніші компанії світу

Фахівці проаналізували дані польотів 320 авіаперевізників, а також аудит рахунків від органів управління авіацією, дані про аварії та серйозні інциденти, ініціативи з безпеки, підготовку пілотів, вік флоту та інше.

У списку 10 найбезпечніших авіакомпаній світу, що здійснюють далекомагістральні рейси, компанія з ОАЕ Etihad посіла перше місце, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar та Emirates увійшли до п'ятірки лідерів.

Ірландська Ryanair минулого року посідала третє місце серед найбезпечніших лоукост-авіакомпаній, проте цього року вона опустилася на 18-те місце.

Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній світу:

Etihad; Cathay Pacific; Qantas; Qatar; Emirates; Air New Zealand; Singapore Airlines; Eva Air; Virgin Australia; Korean Air.

