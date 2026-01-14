Найбезпечніші авіакомпанії світу — рейтинг

Найбезпечніші авіакомпанії світу — чи є в рейтингу Ryanair
Хоча літаки є одними з найдоступніших способів подорожувати — багатьох лякає ймовірність авіакатастрофи. Австралійська компанія AirlineRatings.com опублікувала рейтинг найбезпечніших авіакомпаній світу за 2025 рік.
Про це пише Daily Mail.
Найбезпечніші компанії світу
Фахівці проаналізували дані польотів 320 авіаперевізників, а також аудит рахунків від органів управління авіацією, дані про аварії та серйозні інциденти, ініціативи з безпеки, підготовку пілотів, вік флоту та інше.
У списку 10 найбезпечніших авіакомпаній світу, що здійснюють далекомагістральні рейси, компанія з ОАЕ Etihad посіла перше місце, а Cathay Pacific, Qantas, Qatar та Emirates увійшли до п'ятірки лідерів.
Ірландська Ryanair минулого року посідала третє місце серед найбезпечніших лоукост-авіакомпаній, проте цього року вона опустилася на 18-те місце.
Топ-10 найбезпечніших авіакомпаній світу:
- Etihad;
- Cathay Pacific;
- Qantas;
- Qatar;
- Emirates;
- Air New Zealand;
- Singapore Airlines;
- Eva Air;
- Virgin Australia;
- Korean Air.
