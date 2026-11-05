Самолет в аэропорту. Фото: УНИАН

По Европе прокатилась волна сообщений о бомбах на борту пассажирских самолетов. В четверг, 5 ноября, угрозы поступили на более чем десять рейсов, следовавших в разные страны. Пилотам пришлось менять маршруты, а военные подняли в небо истребители. Часть пассажиров оказалась совсем не там, где планировала приземлиться. Воздушные суда проверили, но взрывчатки пока нигде не нашли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

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Какие самолеты получили сообщения о заминировании

Угрозы поступили в отношении рейсов из Копенгагена, Дублина, Хельсинки, Мадрида, Милана и Варшавы. Часть самолетов продолжила полет до пунктов назначения, а другим пришлось совершить посадку в запасных аэропортах. Речь идет, в частности, о самолете Aer Lingus, летевшем из Дублина в Рим.

Из-за сообщения о бомбе его перенаправили на военную авиабазу Эвре на западе Франции. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа. Все благополучно приземлились, после чего самолет осмотрели военные саперы.

Угрозы также поступили в адрес трех самолетов Ryanair, направлявшихся в Болгарию. Рейсы из Копенгагена и Мадрида приземлились в Софии, а самолет из лондонского аэропорта Станстед перенаправили в Пловдив.

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Пассажирский самолет сопровождали истребители

В Италии из-за сообщения о возможном наличии взрывчатки в воздух подняли истребители. Они сопровождали самолет Finnair, летевший из Хельсинки в Рим. Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Леонардо да Винчи. После проверки никаких взрывчатых веществ на борту обнаружено не было.

Аналогичные сообщения поступили на рейсы LOT из Варшавы в Брюссель и Wizz Air из Милана в Бухарест. Оба самолета благополучно добрались до пунктов назначения. Еще четыре самолета проверили в Праге. Чешская полиция также не обнаружила опасных предметов.

В Варшаве из-за сообщения о заминировании одного из самолетов даже временно закрыли взлетно-посадочную полосу аэропорта имени Шопена. Впоследствии ее работу возобновили, поскольку угроза не подтвердилась.

Связаны ли между собой угрозы

Это уже вторая волна подобных сообщений в Европе за несколько дней. В понедельник, 3 ноября, угрозы поступили как минимум на семь пассажирских самолетов. Среди них были рейсы LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air и Ryanair.

Тогда некоторые воздушные суда также перенаправляли в другие аэропорты. Все проверки завершились без обнаружения взрывчатки, а сообщений о пострадавших не поступало. Но пока неизвестно, стоят ли за этими угрозами одни и те же люди и связаны ли между собой случаи заминирования самолетов в разных странах.

Ранее Новини.LIVE писали о том, сколько гражданских аэропортов работает в Польше и где они расположены. Крупнейшим из них является аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве, который за первые два квартала 2025 года обслужил более 11 миллионов пассажиров.

Также Новини.LIVE рассказывали, где можно найти дешевые авиабилеты Ryanair на конец 2026 года. Лоукостер предлагает рейсы в Грецию, Испанию, Чехию и другие страны по цене от 14 евро в одну сторону. Акция действует на перелеты с 4 ноября по 21 декабря, но пассажирам следует учесть ограничения по багажу и дополнительные сборы.