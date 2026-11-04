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Главная Транспорт Развитие авиалогистики: сколько аэропортов в Польше и какой самый большой

Развитие авиалогистики: сколько аэропортов в Польше и какой самый большой

Ua ru
4 ноября 2026 16:02
Аэропорты Польши в 2026 году: сколько их всего, где расположены и какой самый большой Google Maps
Самолет Polish Airlines. Фото: Google Maps

По состоянию на 2026 год в Польше насчитывается несколько крупных аэропортов. Они обслуживают миллионы пассажиров и динамично развиваются, а некоторые даже сравнивают с мировыми лидерами. Польская авиационная промышленность получила новый импульс после окончания пандемии коронавирусной инфекции. Мы разобрались, что известно о крупнейшем гражданском аэропорту страны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько всего аэропортов в Польше и какой из них самый большой в 2026 году.

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Сколько аэропортов в Польше

На территории страны функционируют 15 гражданских аэропортов. Они значительно различаются по площади и пассажиропотоку, но отрасль авиаперевозок продолжает активно развиваться. По данным специализированного портала Business Insider, в 2026 году остаются открытыми такие международные аэропорты:

  • Варшава (Шопен) (WAW / EPWA);
  • Варшава (Модлин) (WMI / EPMO);
  • Варшава (Радом) (RDO / EPRA);
  • Краков (Балицы) им. Иоанна Павла II (KRK / EPKK);
  • Гданьск им. Леха Валенсы (GDN / EPGD);
  • Катовице (Пижовице) (KTW / EPKT);
  • Вроцлав (Коперник) (WRO / EPWR);
  • Познань (Лавица) (POZ / EPPO);
  • Ряшев (Жешув-Ясьонка) (RZE / EPRZ);
  • Люблин (LUX / EPLB);
  • Щецин (Голенюв) (SZZ / EPSC);
  • Быдгощ (Игнация Яна Падеревского) (BZG / EPBY);
  • Лодзь (Владислав Реймонт) (LCJ / EPLL);
  • Ольштин (Мазуры / Щитно) (SZY / EPSY);
  • Зеленая Гура (Бабимост) (IEG / EPZG).

"Эксперты прогнозируют, что авиасообщение в Польше продолжит стремительно расти в ближайшие годы. Центральный коммуникационный порт (CPK), являющийся одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Европе, может изменить расстановку сил на авиарынке", — говорится на портале Rabbit-Trans Poland.

Что известно о крупнейшем аэропорту Польши

Лидерство на местном рынке удерживает Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. По данным Управления гражданской авиации (ULC), в течение первых двух кварталов 2025 года им воспользовались более 11 млн человек (+13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

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Крупнейший аэропорт Польши. Фото: Warsaw Chopin Airport

Он расположен в районе Okęcie, на расстоянии примерно 8-10 километров к юго-западу от центра Варшавы. Среди основных направлений пассажирских рейсов выделяют Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель и Франкфурт.

Аэропорт назван в честь известного польского композитора Фредерика Шопена, музыку которого ценят во всем мире. Кроме того, территория хорошо приспособлена к потребностям людей с ограниченными возможностями.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как украинцам проще всего добраться до аэропорта имени Ференца Листа в Будапеште. Стоит воспользоваться автобусом, который курсирует круглосуточно от площади Деака Ференца. Билет стоит 6 евро, а услуги такси обойдутся пассажирам как минимум в 40 евро.

Также Новини.LIVE сообщали, что Ryanair объявил распродажу авиабилетов на рейсы с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027-го. Однако акционная стоимость действовала временно. Пассажирам посоветовали учитывать административный сбор и правила перевозки ручной клади.

Польша самолет аэропорты Варшава пассажиры
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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