Літак в аеропорту. Фото: УНІАН

Європою прокотилася хвиля повідомлень про бомби на борту пасажирських літаків. У четвер, 5 листопада, погрози отримали більше десяти рейсів, які прямували до різних країн. Пілотам довелося змінювати маршрути, а військові підняли в небо винищувачі. Частина пасажирів опинилася зовсім не там, де планувала приземлитися. Повітряні судна перевірили, але вибухівки поки ніде не знайшли.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

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Які літаки отримали повідомлення про замінування

Погрози надійшли щодо рейсів з Копенгагена, Дубліна, Гельсінкі, Мадрида, Мілана та Варшави. Частина літаків продовжила політ до пунктів призначення, а іншим довелося сідати в запасних аеропортах. Йдеться, зокрема, про літак Aer Lingus, який летів з Дубліна до Рима.

Через повідомлення про бомбу його перенаправили на військову авіабазу Евре на заході Франції. На борту знаходилися 151 пасажир і шестеро членів екіпажу. Усі благополучно приземлилися, після чого літак оглянули військові вибухотехніки.

Погрози також отримали три літаки Ryanair, які прямували до Болгарії. Рейси з Копенгагена та Мадрида приземлилися в Софії, а літак з лондонського аеропорту Станстед перенаправили до Пловдива.

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Пасажирський літак супроводжували винищувачі

В Італії через повідомлення про можливу вибухівку підняли в повітря винищувачі. Вони супроводжували літак Finnair, який летів з Гельсінкі до Рима. Повітряне судно безпечно приземлилося в аеропорту Леонардо да Вінчі. Після перевірки ніякої вибухівки на борту не виявили.

Аналогічні повідомлення отримали рейси LOT з Варшави до Брюсселя та Wizz Air з Мілана до Бухареста. Обидва літаки успішно дісталися пунктів призначення. Ще чотири повітряні судна перевірили в Празі. Чеська поліція також не знайшла небезпечних предметів.

У Варшаві через повідомлення про замінування одного з літаків навіть тимчасово закрили злітно-посадкову смугу аеропорту імені Шопена. Згодом її роботу відновили, оскільки загроза не підтвердилася.

Чи пов'язані між собою погрози

Це вже друга хвиля подібних повідомлень у Європі за кілька днів. У понеділок, 3 листопада, погрози отримали щонайменше сім пасажирських літаків. Серед них були рейси LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air та Ryanair.

Тоді деякі повітряні судна також перенаправляли до інших аеропортів. Усі перевірки завершилися без виявлення вибухівки, а повідомлень про постраждалих не було. Але поки що невідомо, чи стоять за цими погрозами одні й ті самі люди та чи пов'язані між собою випадки замінування літаків у різних країнах.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки цивільних аеропортів працює в Польщі та де вони розташовані. Найбільшим серед них є аеропорт імені Фредерика Шопена у Варшаві, який за перші два квартали 2025 року обслужив понад 11 мільйонів пасажирів.

Також Новини.LIVE розповідали, де можна знайти дешеві авіаквитки Ryanair на кінець 2026 року. Лоукостер пропонує рейси до Греції, Іспанії, Чехії та інших країн за ціною від 14 євро в один бік. Акція діє на перельоти з 4 листопада до 21 грудня, але пасажирам варто врахувати обмеження щодо багажу та додаткові збори.