Регистрация на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова.

Венгерский лоукостер Wizz Air запустил новую распродажу. Акция позволит сэкономить на билетах до 15 % от стоимости. Однако стоит поторопиться, ведь предложение действует всего сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola Media.

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Новая акция от Wizz Air

Лоукостер порадовал пассажиров скидками на рождественские и новогодние праздники. Путешественники могут воспользоваться новой возможностью всего один день, до конца суток 3 ноября.

Акция распространяется на рейсы в период с 9 ноября 2026 года по 31 января 2027 года. Она действует только на билеты в одну сторону.

Акционные предложения с вылетом из ближайших к Украине аэропортов (цена в одну сторону):

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Варшава (WAW) – Венеция от 22 евро;

Варшава (WMI) – Афины от 30 евро;

Краков – Венеция от 16,5 евро;

Кишинев – Будапешт от 19 евро;

Будапешт – Берлин от 24 евро;

Бухарест (OTP) – Ларнака от 23 евро.

Предложение лоукостера действует только на индивидуальные бронирования и не распространяется на групповые.

В акционную стоимость билета входит только ручная кладь (сумка, рюкзак или чемодан) размером до 40 x 30 x 20 см и весом до 10 килограммов. Она должна помещаться под передним сиденьем в самолете. Дополнительный багаж и бронирование мест оплачиваются пассажиром отдельно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры Wizz Air могут сэкономить, накопив кэшбэк на авиабилеты. Сделать это можно через приложение Wizz Air. С помощью приложения нужно искать подходящие апартаменты или отель.

Также Новини.LIVE писали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Перевозчик анонсировал рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который уже стал своеобразным хабом для украинцев.