Главная Транспорт Самолет развернули в воздухе из-за пассажиров — что они натворили

Самолет развернули в воздухе из-за пассажиров — что они натворили

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 14:22
В США развернули самолет из-за пассажира, который нарушил правила
Самолет авиакомпании JetBlue. Фото: JetBlue
Ключевые моменты Инцидент на самолете JetBlue

Самолет популярной американской авиакомпании JetBlue был вынужден совершить аварийную посадку из-за одного из пассажиров. Компанию путешественников застали за нарушением правил на борту.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент на самолете JetBlue

9 ноября самолет JetBlue вылетел из международного аэропорта Бостона Логан и направлялся в международный аэропорт Тампы. Airbus A321 выполнял рейс JBU1191 и перевозил 200 пассажиров.

Однако рейс пришлось развернуть назад из-за пассажира, который курил в туалете. Неприятный запах почувствовали борпроводник и связались с диспетчерской службой по поводу этой проблемы. Было сообщено, что пассажир нарушил порядок.

Выяснилось, что к проблемам на борту и посадки рейса привело то, что в кабинке туалета пряталось несколько человек.

"Мы имели превышение веса при посадке — когда самолет приземляется с весом, превышающим его максимальный проектный вес при посадке. Вот главная причина чрезвычайной ситуации", — пояснил один из пилотов рейса.

Было принято решение развернуть самолет обратно в Бостон. Все пассажиры долетели целы и невредимы.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
