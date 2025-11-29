Какие авиакомпании мира предлагают самые низкие цены на билеты - перечень

Аэропорт. Фото: pexels.com

Путешественники имеют прекрасную возможность пользоваться привлекательным предложениям лоукостеров в Европе. Перечень бюджетных компаний не ограничивается популярными Wizz Air и Ryanair. В частности, есть лоукост-авиакомпании, летающие через океан (на Карибы, Таиланд, США и т.д.) и предлагают очень выгодные цены на билеты.

Тревел-блогер Мария Шваб поделилась в Instagram компаниями, благодаря которым можно сэкономить средства на билетах на самолет.

Transavia

Эта нидерландская авиакомпания летает по всей Европе, имеет маршруты в Кабо-Верде и другие интересные города. Цена на билеты стартует от 18 евро.

Jet2

Это британская авиакомпания, которая летает в Грецию, Испанию и другие курорты. Билеты стоят от 35 до 70 евро в одну сторону.

easyJet

Самолеты британского лоукостера летают из Лондона, Женевы и Берлина в разные города Чехии, Польши и Венгрии. Самая низкая цена на билеты — 20 евро. Именно этой авиакомпанией выгоднее всего лететь в Швейцарию.

World Fly

Рейсы компании обслуживают новые самолеты, которые доставляют пассажиров из Испании в страны Карибского бассейна. Здесь даже в минимальных тарифах предусмотрены обеды с напитками. Средняя стоимость билета 300-400 евро в две стороны.

Norse

Самолеты компании летают в США из Европы, а также есть рейсы на экзотические курорты. Алкоголь и еду можно приобрести на борту за отдельную плату, однако билеты в разы доступнее других авиакомпаний — от 180 евро в одну сторону.

