У США розвернули літак через пасажира, який порушив правила

Літак популярної американської авіакомпанії JetBlue був змушений здійснити аварійну посадку через одного з пасажирів. Компанію мандрівників заскочили за порушенням правил на борту.

Інцидент на літаку JetBlue

9 листопада літак JetBlue вилетів з міжнародного аеропорту Бостона Логан і прямував до міжнародного аеропорту Тампи. Airbus A321 виконував рейс JBU1191 і перевозив 200 пасажирів.

Проте рейс довелося розвернути назад через пасажира, який курив у туалеті. Неприємний запах відчули борпровідник та зв'язалися із диспетчерською службою з приводу цієї проблеми. Було повідомлено, що пасажир порушив порядок.

З'ясувалось, що до проблем на борту та посадки рейсу призвело те, що в кабінці туалету ховалося кілька людей.

"Ми мали перевищення ваги при посадці — коли літак приземляється з вагою, що перевищує його максимальну проєктну вагу при посадці. Ось головна причина надзвичайної ситуації", — пояснив один з пілотів рейсу.

Було прийнято рішення розвернути літак назад до Бостона. Всі пасажири долетіли цілі та неушкоджені.

