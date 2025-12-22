Самая гламурная станция метро во Франции — как будет выглядеть и когда запустят

Станция метро Villejuif-Gustave Roussy в Париже. Фото: Dominique Perrault Architecture

В Париже откроют новую станцию метро. Станция Villejuif-Gustave Roussy станет частью новой городской сети метро, которая получит четыре дополнительные линии до 2031 года.

Новая станция метро в Париже

Отмечается, что станция метрополитена Villejuif-Gustave Roussy в Париже является частью новой городской сети метро, которая получит четыре дополнительные линии до 2031 года. Новая остановка является последней на 14-й линии и первой станцией, которую соединят с будущей Южной линией 15. Открытие Villejuif-Gustave Roussy запланировано на 2026 год.

Архитектура станции выделяется современным подходом — ее будто телепортировали из будущего. Ее спроектировала французская студия Dominique Perrault Architecture (DPA). Еще до открытия ее начали называть "одной из самых красивых станций в мире".

Станция Villejuif-Gustave Roussy в Париже. Фото: Dominique Perrault Architecture

Отмечается, что 200 км новой колеи метро и 68 станций будут обслуживать главные деловые районы Парижа — Дефанс и Сен-Дени; главные центры науки и высшего образования — Париж — Сакле и Институт Гюстава-Руси; три аэропорта — Шарль де Голль, Орли, Ле Бурже; три станции скоростных поездов — Масси — Палезо, Версаль — Шантье и Шарль де Голль.

