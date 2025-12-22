Відео
Найгламурніша станція метро у світі — де побудують

Найгламурніша станція метро у світі — де побудують

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:32
Найгламурніша станція метро у Франції — який вигляд буде мати та коли запустять
Станція метро Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture

У Парижі відкриють нову станцію метро. Станція Villejuif-Gustave Roussy стане частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року.

Про це пише Daily Mail.

Нова станція метро в Парижі

Зазначається, що станція метрополітену Villejuif-Gustave Roussy в Парижі є частиною нової міської мережі метро, яка отримає чотири додаткові лінії до 2031 року.  Нова зупинка є останньою на 14-й лінії і першою станцією, що з'єднають з майбутньою Південною лінією 15. Відкриття Villejuif-Gustave Roussy заплановане на 2026 рік.

Архітектура станції виділяється сучасним підходом — її ніби телепортували з майбутнього. Її спроєктувала французька студія Dominique Perrault Architecture (DPA). Ще до відкриття її почали називати "однією з найгарніших станцій у світі".

Найгламурніша станція метро у світі — де знаходиться - фото 1
Станція Villejuif-Gustave Roussy в Парижі. Фото: Dominique Perrault Architecture 

Зазначається, що 200 км нової колії метро і 68 станцій обслуговуватимуть головні ділові райони Парижа — Дефанс і Сен-Дені; головні центри науки і вищої освіти — Париж — Сакле та Інститут Гюстава-Русі; три аеропорти — Шарль де Голль, Орлі, Ле Бурже; три станції швидкісних поїздів — Массі-Палезо, Версаль — Шантьє і Шарль де Голль.

Раніше ми розповідали, що Саудівська Аравія та Катар запустили проєкт будівництва високошвидкісної електричної залізниці, яка з'єднає столиці країн Ер-Ріяд і Доху.

Також ми писали, що незабаром у Франції запустять новий швидкісний поїзд, який з'єднає 6 неймовірних міст, які часто залишаються поза увагою туристів.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
