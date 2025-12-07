Видео
Самая длинная линия метро в Киеве — ветка и перечень станций

Самая длинная линия метро в Киеве — ветка и перечень станций

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 05:12
Красная ветка метро в Киеве - график работы в декабре и станции
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Метрополитен является одной из главных транспортных "артерий" Киева. Тысячи жителей и гостей столицы имеют возможность на поезде добраться до работы или интересных локаций. Кроме того, в разгар войны метро служит укрытием — здесь можно спрятаться во время массированных атак России.

Новини.LIVE расскажут о работе красной ветки метро в Киеве.

Красная ветка метро Киева

Самой длинной линией метро в Киеве является Святошинско-Броварская (красная). Она насчитывает 18 станций:

  • Академгородок;
  • Житомирская;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейская;
  • Шулявская;
  • Политехнический институт;
  • Вокзальная;
  • Университет;
  • Театральная;
  • Крещатик;
  • Арсенальная;
  • Днепр;
  • Гидропарк;
  • Левобережная;
  • Дарница;
  • Черниговская;
  • Лесная.

Она пролегает почти между всеми районами столицы — от Святошинского до Деснянского.

Найдовша лінія метро в Києві – гілка та перелік станцій - фото 1
Карта метро Киев. Фото:
w
ww.metr
o.kiev.ua

В разгар войны метро не принимает пассажиров во время комендантского часа. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Примерные интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.

По состоянию на начало декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, так и наличными). Пассажиры также имеют возможность сэкономить на проезде и приобрести сразу 50 поездок в приложении "Киев Цифровой" — так каждая поездка будет стоить 6,5 грн.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
