Красная ветка метро в Киеве - график работы в декабре и станции

Самая длинная линия метро в Киеве — ветка и перечень станций
Метрополитен является одной из главных транспортных "артерий" Киева. Тысячи жителей и гостей столицы имеют возможность на поезде добраться до работы или интересных локаций. Кроме того, в разгар войны метро служит укрытием — здесь можно спрятаться во время массированных атак России.
Красная ветка метро Киева
Самой длинной линией метро в Киеве является Святошинско-Броварская (красная). Она насчитывает 18 станций:
- Академгородок;
- Житомирская;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейская;
- Шулявская;
- Политехнический институт;
- Вокзальная;
- Университет;
- Театральная;
- Крещатик;
- Арсенальная;
- Днепр;
- Гидропарк;
- Левобережная;
- Дарница;
- Черниговская;
- Лесная.
Она пролегает почти между всеми районами столицы — от Святошинского до Деснянского.
В разгар войны метро не принимает пассажиров во время комендантского часа. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Примерные интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.
По состоянию на начало декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, так и наличными). Пассажиры также имеют возможность сэкономить на проезде и приобрести сразу 50 поездок в приложении "Киев Цифровой" — так каждая поездка будет стоить 6,5 грн.
