Красная ветка метро в Киеве - график работы в декабре и станции

Метрополитен является одной из главных транспортных "артерий" Киева. Тысячи жителей и гостей столицы имеют возможность на поезде добраться до работы или интересных локаций. Кроме того, в разгар войны метро служит укрытием — здесь можно спрятаться во время массированных атак России.

Красная ветка метро Киева

Самой длинной линией метро в Киеве является Святошинско-Броварская (красная). Она насчитывает 18 станций:

Академгородок;

Житомирская;

Святошин;

Нивки;

Берестейская;

Шулявская;

Политехнический институт;

Вокзальная;

Университет;

Театральная;

Крещатик;

Арсенальная;

Днепр;

Гидропарк;

Левобережная;

Дарница;

Черниговская;

Лесная.

Она пролегает почти между всеми районами столицы — от Святошинского до Деснянского.

Карта метро Киев.

В разгар войны метро не принимает пассажиров во время комендантского часа. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Примерные интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.

По состоянию на начало декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, так и наличными). Пассажиры также имеют возможность сэкономить на проезде и приобрести сразу 50 поездок в приложении "Киев Цифровой" — так каждая поездка будет стоить 6,5 грн.

