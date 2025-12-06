Красная ветка метро Киева — как работает в разгар войны в декабре

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Метрополитен является главной транспортной артерией Киева, благодаря которому киевляне и гости города без пробок в час пик могут добраться до каждого района столицы. В разгар войны метро спасает украинцев от массированных атак России.

Новини.LIVE расскажут о графике работы красной ветки столичного метрополитена в декабре.

Красная ветка метро Киева

Одной из самых популярных линий метро является Святошинско-Броварская (красная, линия М1), которая насчитывает 18 станций с конечной остановкой "Академгородок" на западе и "Лесная" на востоке. Именно эта станция является самой старой, она была построена еще в 1960 годах.

Красная линия проходит через ключевые районы Киева:

Святошинский;

Соломенский;

Шевченковский;

Печерский;

Дарницкий;

Днепровский;

Деснянский.

В разгар войны метро не работает во время комендантского часа. Метрополитен открывается в 5:30 утра и работает до 23:00. Интервалы движения поездов на красной ветке в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в остальное время — около 6-7 минут.

Стоимость проезда в метро в декабре 2025 года составляет 8 гривен, однако можно сэкономить, приобретя сразу 50 поездок в приложении "Киев Цифровой" — так поездка обойдется в 6 гривен 50 копеек.

График движения поездов. Фото: Киевский метрополитен

