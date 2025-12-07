Червона гілка метро у Києві — графік роботи у грудні та станції

Найдовша лінія метро в Києві — гілка та перелік станцій
Метрополітен є одною із найголовніших транспортних "артерій" Києва. Тисячі мешканців та гостей столиці мають можливість потягом дістатись до роботи чи цікавих локацій. Окрім того, у розпал війни метро слугує укриттям — тут можна заховатися під час масованих атак Росії.
Червона гілка метро Києва
Найдовшою лінією метро в Києві є Святошинсько-Броварська (червона). Вона нараховує 18 станцій:
- Академмістечко;
- Житомирська;
- Святошин;
- Нивки;
- Берестейська;
- Шулявська;
- Політехнічний інститут;
- Вокзальна;
- Університет;
- Театральна;
- Хрещатик;
- Арсенальна;
- Дніпро;
- Гідропарк;
- Лівобережна;
- Дарниця;
- Чернігівська;
- Лісова.
Вона пролягає майже між усіма районами столиці — від Святошинського до Деснянського.
У розпал війни метро не приймає пасажирів під час комендантської години. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку, останній потяг відправляється до 23:00. Приблизні інтервали руху потягів у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а у вихідні — близько 6-7 хвилин.
Станом на початок грудня проїзд у київському метро вартує 8 гривень (квиток можна оплатити як карткою, так і готівкою). Пасажири також мають можливість зекономити на проїзді та придбати одразу 50 поїздок у додатку "Київ Цифровий" — так кожна поїздка вартуватиме 6,5 грн.
