Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Найдовша лінія метро в Києві — гілка та перелік станцій

Найдовша лінія метро в Києві — гілка та перелік станцій

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 05:12
Червона гілка метро у Києві — графік роботи у грудні та станції
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Метрополітен є одною із найголовніших транспортних "артерій" Києва. Тисячі мешканців та гостей столиці мають можливість потягом дістатись до роботи чи цікавих локацій. Окрім того, у розпал війни метро слугує укриттям — тут можна заховатися під час масованих атак Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу червоної гілки метро в Києві.

Реклама
Читайте також:

Червона гілка метро Києва

Найдовшою лінією метро в Києві є Святошинсько-Броварська (червона). Вона нараховує 18 станцій:

  • Академмістечко;
  • Житомирська;
  • Святошин;
  • Нивки;
  • Берестейська;
  • Шулявська;
  • Політехнічний інститут;
  • Вокзальна;
  • Університет;
  • Театральна;
  • Хрещатик;
  • Арсенальна;
  • Дніпро;
  • Гідропарк;
  • Лівобережна;
  • Дарниця;
  • Чернігівська;
  • Лісова.

Вона пролягає майже між усіма районами столиці — від Святошинського до Деснянського.

Найдовша лінія метро в Києві – гілка та перелік станцій - фото 1
Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У розпал війни метро не приймає пасажирів під час комендантської години. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку, останній потяг відправляється до 23:00. Приблизні інтервали руху потягів у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а у вихідні — близько 6-7 хвилин.

Станом на початок грудня проїзд у київському метро вартує 8 гривень (квиток можна оплатити як карткою, так і готівкою). Пасажири також мають можливість зекономити на проїзді та придбати одразу 50 поїздок у додатку "Київ Цифровий" — так кожна поїздка вартуватиме 6,5 грн.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.

Київ метро подорож транспорт вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації