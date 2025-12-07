Червона гілка метро у Києві — графік роботи у грудні та станції

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Метрополітен є одною із найголовніших транспортних "артерій" Києва. Тисячі мешканців та гостей столиці мають можливість потягом дістатись до роботи чи цікавих локацій. Окрім того, у розпал війни метро слугує укриттям — тут можна заховатися під час масованих атак Росії.

Новини.LIVE розкажуть про роботу червоної гілки метро в Києві.

Реклама

Читайте також:

Червона гілка метро Києва

Найдовшою лінією метро в Києві є Святошинсько-Броварська (червона). Вона нараховує 18 станцій:

Академмістечко;

Житомирська;

Святошин;

Нивки;

Берестейська;

Шулявська;

Політехнічний інститут;

Вокзальна;

Університет;

Театральна;

Хрещатик;

Арсенальна;

Дніпро;

Гідропарк;

Лівобережна;

Дарниця;

Чернігівська;

Лісова.

Вона пролягає майже між усіма районами столиці — від Святошинського до Деснянського.

Карта метро Київ. Фото: www.metro.kiev.ua

У розпал війни метро не приймає пасажирів під час комендантської години. Метрополітен відкривається о 5:30 ранку, останній потяг відправляється до 23:00. Приблизні інтервали руху потягів у годину пік складають 2,5-3 хвилини, а у вихідні — близько 6-7 хвилин.

Станом на початок грудня проїзд у київському метро вартує 8 гривень (квиток можна оплатити як карткою, так і готівкою). Пасажири також мають можливість зекономити на проїзді та придбати одразу 50 поїздок у додатку "Київ Цифровий" — так кожна поїздка вартуватиме 6,5 грн.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2025-2026 роки, за яким прискорила один з найпопулярніших прямих потягів міжнародного сполучення №67/68 Київ — Варшава на 2 години.

Також ми писали, коли найвигідніше купувати квитки Укрзалізниці. Вартість посадкового талона залежить від дня тижня, в який відправляється потяг.