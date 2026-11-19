Самолет в небе. Фото: LOT Polish Airlines

Украинцы, путешествующие рейсами европейских авиакомпаний, смогут воспользоваться большим количеством бесплатных услуг во время перелетов. Евросоюз готовит новые правила, которые должны снизить дополнительные расходы на авиабилеты. Изменения коснутся ручной клади, выбора мест для детей и других платежей, с которыми сталкиваются путешественники. Часть услуг, за которые сейчас приходится доплачивать, планируется включить в стоимость обычного билета.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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Сколько ручной клади разрешат брать в самолет бесплатно

По новым правилам пассажиры со стандартными билетами смогут без доплаты брать на борт сразу две вещи:

Небольшую сумку или рюкзак, которые помещаются под сиденьем впереди.

Дополнительный ручной багаж весом до 7 кг, сумма длины, ширины и высоты которого составляет до 100 см.

Сейчас за вторую сумку или небольшой чемодан многие авиакомпании взимают отдельную плату. Если новые правила будут утверждены, такая ручная кладь будет входить в стандартный тариф. В то же время перевозчикам хотят оставить возможность продавать более дешевые билеты для тех, кто путешествует без дополнительного ручного багажа.

За какие услуги авиакомпании больше не смогут взимать плату

Евросоюз планирует пересмотреть и другие правила, из-за которых пассажиры часто тратят больше при покупке билета. Среди возможных изменений:

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Места для детей. Дети до 14 лет смогут сидеть рядом с родителями или сопровождающими лицами без дополнительной платы. Бумажные посадочные талоны. Авиакомпаниям хотят запретить взимать плату за бумажный талон после онлайн-регистрации. Ошибки в документах. За незначительные ошибки в написании имени или фамилии пассажиров планируют освободить от дополнительных сборов. Стоимость билета. В цене, которую видит покупатель, должны сразу учитываться все обязательные налоги и сборы. Обратные билеты. Авиакомпании не смогут автоматически отменять обратный перелет только из-за того, что пассажир пропустил предыдущий рейс.

Также перевозчики не смогут заставлять людей устанавливать мобильное приложение только для получения посадочного талона.

Что будет с компенсациями за задержку и отмену рейсов

Новые правила должны упростить получение компенсаций, когда самолет задерживается или рейс отменяется. Право на выплаты в случае прибытия с задержкой более трех часов планируется сохранить. Суммы будут зависеть от расстояния перелета:

250 евро — для рейсов до 1500 км;

400 евро — для рейсов от 1500 до 3500 км;

600 евро — для рейсов свыше 3500 км.

Авиакомпании также должны будут информировать пассажиров об их правах и порядке получения компенсации в течение 96 часов после инцидента. Если рейс отменен, перевозчик должен предложить другой вариант перелета в установленный срок. Если подходящего рейса нет, предусмотрено возмещение расходов на билет, который пассажир приобрел самостоятельно.

Когда вступят в силу новые правила

По предварительным оценкам, новые нормы в отношении ручной клади могут вступить в силу не ранее конца 2027 года. Октябрь 2027 года называют самой ранней возможной датой. После окончательного утверждения и публикации новых правил предусмотрен переходный период. Изменения рассчитаны на авиаперевозки, подпадающие под правила Евросоюза.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как пассажиры Wizz Air могут вернуть деньги за билеты. Полную стоимость перелета возместят, если рейс отменили, задержали более чем на пять часов или перенесли на следующий день. Также возврат возможен в случае перебронирования или смерти близкого родственника в течение 30 дней до вылета.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что easyJet планирует установить спутниковый интернет Starlink примерно на двух третях своего флота. Работы должны начаться в 2027 году, поэтому путешественники смогут пользоваться Wi-Fi даже на высоте, хотя вопрос стоимости услуги пока остается открытым.