Самолет в небе. Фото: Emirates

Даже в экономклассе можно найти место, где будет удобнее сидеть на протяжении всего полета. В некоторых креслах больше места для ног, а из других открывается лучший вид из иллюминатора. Но есть и такие, где придется мириться с шумом, теснотой или постоянным движением пассажиров. Узнать об этих нюансах можно еще до покупки билета. Для этого есть специальный бесплатный сервис.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

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Как найти лучшее место в самолете

Выбрать удобное кресло поможет сайт AeroLOPA. На нем можно посмотреть подробные схемы салонов самолетов разных авиакомпаний. В отличие от обычных схем при бронировании билетов, здесь показано гораздо больше деталей.

Например, можно проверить:

сколько места для ног у кресла;

где именно расположены окна;

будет ли с вашего места открываться красивый вид;

насколько близко находится туалет;

есть ли место для сумки под сиденьем;

где расположены двери и другие части салона.

Схемы нарисованы в масштабе. Поэтому можно лучше понять, сколько места будет возле вашего кресла. Чтобы воспользоваться сайтом, нужно знать авиакомпанию и модель самолета, на котором вы будете лететь.

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Как помогают цветные отметки

На AeroLOPA есть еще одна полезная функция. Сайт оценивает места в самолете и выделяет их разными цветами. Так можно быстро увидеть, где лучше сидеть, а каких кресел следует избегать.

Цвета означают следующее:

Зеленый — хорошее место. Здесь обычно удобнее сидеть, больше пространства или есть другие преимущества.

Желтый — место имеет определенные недостатки. Например, рядом может быть туалет или место для детской колыбели.

Красный — лучше выбрать другое кресло. Такие места могут быть тесными, шумными или иметь другие неудобства.

Если нажать на место, можно узнать, почему оно получило именно такую оценку. Например, сайт может предупредить, что у кресла нет окна, спинка плохо откидывается или рядом будут постоянно проходить пассажиры.

Чтобы увидеть цветные оценки, нужно бесплатно зарегистрироваться на AeroLOPA и включить функцию Seat Recommendations.

Какие места в самолете лучше не выбирать

Даже кресло у окна может оказаться неудобным. Например, именно в этом ряду окно может быть смещено назад, поэтому смотреть наружу будет сложнее.

Есть и другие нюансы. Места возле туалета могут быть шумными. Мимо них часто ходят люди, а рядом иногда собирается очередь.

Кресла возле мест для детских колыбелей тоже подходят не всем. Во время полета рядом могут находиться маленькие дети, поэтому тем, кто хочет поспать в тишине, лучше учесть это заранее. Еще одно неудобство — отсутствие места для сумки под креслом впереди.

Где в экономклассе больше места для ног

Удобные места часто можно найти ближе к началу экономкласса. В некоторых самолетах там больше пространства для ног. Все зависит от того, как именно обустроен салон.

Иногда неплохие варианты есть в задней части самолета. Например, если рядом остается свободное кресло, пассажир получает больше личного пространства. Но рассчитывать на это заранее сложно, ведь соседнее место может оказаться занятым. Поэтому лучше всего сравнить несколько рядов на схеме конкретного самолета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие авиакомпании предлагают пассажирам самые дорогие и роскошные услуги. Первое место в рейтинге заняла Etihad Airways с частным трехкомнатным люксом, а в тройку лидеров также вошли Emirates и SWISS. В списке есть и другие необычные предложения — от душевых комнат на борту до отдельных апартаментов для сна и работы.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая ручная кладь может вызвать проблемы при досмотре в аэропорту. Портативные зарядные устройства, запасные аккумуляторы и электронные сигареты нужно перевозить в салоне, а ножи и большие ножницы — в зарегистрированном багаже. Оружие, электрошокеры и перцовые баллончики также запрещено проносить на борт.