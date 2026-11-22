Самолет в аэропорту. Фото: Ryanair

Дешевый авиабилет Ryanair может обернуться неожиданными расходами в аэропорту. Некоторым пассажирам придется доплатить 55 евро за то, чтобы получить посадочный талон. А за семейную поездку туда и обратно сумма может вырасти в несколько раз. Все зависит от того, где именно приобретен билет.

Как избежать лишних расходов, рассказывает Новини.LIVE.

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За какие билеты Ryanair может взимать дополнительный сбор

Проблемы могут возникнуть у пассажиров, которые покупают билеты Ryanair через сторонние сайты или туристические агентства, не имеющие разрешения авиакомпании на продажу ее билетов. Для таких бронирований перевозчик может ограничить доступ к онлайн-регистрации и управлению билетом.

Чтобы снять ограничения, пассажиру необходимо пройти дополнительную проверку личности. Если этого не сделать, самостоятельно зарегистрироваться на рейс онлайн не получится. Тогда посадочный талон придется получать непосредственно в аэропорту. А за регистрацию на стойке Ryanair взимает 55 евро с каждого пассажира за каждый перелет. Например, если двое людей летят туда и обратно, общая доплата может составить 220 евро.

Как пассажиру подтвердить личность

Ryanair предлагает два способа проверки:

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Стандартная верификация — бесплатная.

Экспресс-верификация — стоит 0,59 евро.

После успешной проверки пассажир получает доступ к своему бронированию и может самостоятельно пройти онлайн-регистрацию. Поэтому, если билет приобретен через посредника, лучше проверить возможность регистрации еще до поездки в аэропорт.

Почему Ryanair ввела ограничения

Ryanair уже несколько лет борется с онлайн-платформами и туристическими агентствами, которые перепродают ее билеты без разрешения. По словам авиакомпании, некоторые посредники при оформлении бронирования указывают свои контактные данные и платежную информацию вместо данных пассажира.

Из-за этого человек может вовремя не узнать о переносе рейса, изменении расписания или отмене перелета. Кроме того, отдельные агентства самостоятельно регистрируют клиентов на рейсы. В Ryanair считают, что такая практика создает дополнительные риски для безопасности.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие правила Ryanair установила для пассажиров с младенцами. Детей до семи дней на борт не допускают, а малыши до двух лет должны лететь на руках у взрослого. Родители могут без доплаты взять для ребенка две вещи — например, коляску и автокресло, а детское питание разрешено перевозить без ограничений.

Также Новини.LIVE писали, какие новые направления Ryanair откроет из Польши весной. С 30 марта лоукостер запустит рейсы в португальский Фару два раза в неделю. Билеты в одну сторону стоят от 66 евро, а перелет продлится около четырех часов.