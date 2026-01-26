Цены на билеты Ryanair в 2026 году вырастут — причины

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair признал, что в 2026-м цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом году. Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Отчет опубликован на официальном сайте Ryanair.

Как изменились цены на авиабилеты

В компании отмечают, что тенденция к подорожанию уже четко заметна, и она, вероятно, сохранится в течение всего 2026 года.

По данным Ryanair, в четвертом квартале 2025 года, который завершился в конце декабря, средняя цена авиабилета выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44 евро. Ожидается, что средние цены на билеты могут вырасти еще на 10%.

Для лоукостера это ощутимый скачок, ведь еще год назад компания активно сдерживала тарифы, пытаясь восстановить пассажиропоток после турбулентных лет.

Что ожидает пассажиров Ryanair в 2026 году

По внутреннему прогнозу компании, в 2026 году цены на билеты будут расти еще быстрее, чем в 2025-м. Причиной этого является стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.

Компания признает, что бронирования на ближайшие месяцы выглядят сильными, а это позволяет постепенно повышать тарифы без риска потерять заполняемость рейсов.

Почему лоукосты больше не настолько дешевые

В отчете Ryanair отмечается, что авиарынок вернулся к более "нормальной" экономике. Расходы на обслуживание флота, персонал и инфраструктуру выросли, и это неизбежно закладывается в стоимость билетов.

Несмотря на это, Ryanair отмечает, что даже в условиях подорожания будет оставаться одним из самых дешевых перевозчиков в Европе.

