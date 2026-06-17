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Главная Транспорт Как забронировать лучшее место в самолете Ryanair: малоизвестный трюк

Как забронировать лучшее место в самолете Ryanair: малоизвестный трюк

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 07:32
Регистрация на рейс Ryanair: как пассажиру сэкономить при бронировании мест
Пассажиры садятся в самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Как известно опытным путешественникам, большинство лоукостеров взимает дополнительную плату за регистрацию на рейс. Если вы хотите сидеть рядом с другом или предпочитаете место у окна или у прохода, придется доплатить. В частности, в Ryanair стоимость бронирования колеблется от 5 до 30 евро.

О том, как не переплачивать и занять удобное место в самолете Ryanair, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Как забронировать лучшие места в самолете Ryanair без доплат

Если не забронировать место, вы окажетесь рядом с незнакомцами и получите наименее привлекательное место из всех доступных. Однако есть небольшой трюк, который позволит удобно устроиться в самолете и при этом не переплачивать.

Все, что нужно сделать, — это отложить регистрацию до последнего возможного момента. В случае с Ryanair это нужно сделать онлайн не позднее чем за два часа до запланированного времени вылета. Чем ближе к вылету — тем лучшее место вам будет назначено.

Дело в том, что система Ryanair распределяет наименее привлекательные места тем, кто регистрируется заранее. В компании делают ставку на то, что требовательные к комфорту пассажиры передумают и после неудачного распределения выберут за доплату место более высокого класса.

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Премиум-места остаются незанятыми вплоть до последней минуты в надежде, что пассажиры решат их приобрести. Если же эти места останутся свободными, их отдадут тем, кто зарегистрировался на рейс в последние минуты.

Однако стоит учесть, что игра в «рулетку с местами» на рейсах Ryanair может обойтись дорого. Лоукостер взимает с пассажиров плату в размере 55 евро за позднюю регистрацию. Если вы просчитаетесь с этим риском, ваш рейс станет значительно дороже. Помните, что регистрация закрывается за 2 часа до вылета.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair добавил в летнее расписание сразу 19 новых маршрутов. Путешественники могут по выгодным ценам посетить курорты Италии и Балкан. В частности, можно провести отпуск в Дубровнике (Хорватия) и Подгорице (Черногория), которые являются самыми популярными курортами на побережье Адриатического моря.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью Ryanair расширит авиабазу в Братиславе ещё одним, четвёртым самолётом B737. Пассажиры смогут выгодно летать в Пафос, Тирану, Турин и Варшаву. Билеты уже доступны на сайте и в приложении перевозчика. Цены на рейсы начинаются от 29,99 евро.

авиарейсы самолет Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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