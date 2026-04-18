Правила Ryanair в апреле 2026 года: какие гаджеты можно брать в самолет пассажирам

Самолет Ryanair ждет пассажиров. Фото: ryanair.com

Многие путешественники начинают собирать чемоданы на майские каникулы или уже мечтает о летних путешествиях. Не лишним быть в курсе постоянно обновляющихся правил авиакомпаний. В частности, стоит знать, сколько гаджетов можно перевозить на борту Ryanair.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Express.

Какие гаджеты не запрещены на борту Ryanair

Ryanair ограничивает количество личных гаджетов на борту до 15 единиц (смартфоны, планшеты, ноутбуки, фотоаппараты, портативные игровые консоли, наушники и прочее).

Пассажирам разрешается перевозить до 20 устройств с литиевыми батареями или павербанками мощностью до 100 Вт-ч каждое.

Запасные литиевые батареи (включая портативные зарядные устройства) должны быть индивидуально защищены от короткого замыкания путем размещения в оригинальной розничной упаковке или другим способом изоляции контактов, например, заклеиванием открытых контактов скотчем или размещением каждой батареи в отдельном полиэтиленовом пакете или защитном чехле.

Их необходимо перевозить исключительно в ручной клади.

Устройства или аккумуляторы мощностью более 100 Вт-ч запрещено перевозить как в салоне, так и в багажном отсеке (за исключением аккумуляторов для электрических инвалидных колясок).

Запасные аккумуляторы, в том числе портативные зарядные устройства, строго запрещено перевозить в зарегистрированном багаже.

Путешественники могут брать с собой на борт электронные сигареты или устройства для вейпинга, но пользование этими устройствами во время полета строго запрещено.

Кроме того, пассажирам следует помнить, что смарт-чемоданы с несъемными батареями также запрещается сдавать в багаж.

