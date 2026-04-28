Ryanair закрывает базу в Берлине и сокращает количество рейсов: что изменится для пассажиров

Крупнейшая европейская авиакомпания Ryanair закрывает свою базу в Берлине. Уже с 24 октября лоукостер уберет семь самолетов из аэропорта столицы Германии. Кроме того авиаперевозчик существенно сократит количество рейсов.

Представители авиакомпании назвали Берлин "худшим аэропортом Европы". В частности, пассажиропоток упал на 27% — с 36 миллионов пассажиров в 2019 году до 26 миллионов в 2025 году.

Там добавили, что все семь самолетов, базирующихся в Берлине, будут перераспределены в аэропорты с более низкими затратами в других государствах ЕС, которые отменили авиационные налоги, таких как Швеция, Словакия, Албания и Италия.

Кроме того, Ryanair сократит зимнее расписание в Берлин на 50%.

Генеральный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон также раскритиковал немецкую авиацию как "разрушенную" и ту, которая "не имеет плана действий по снижению авиационных налогов и сборов".

В частности, с 2019 года авиационный налог в Германии удвоился с 7,30 евро до 15,50 евро за пассажира. Кроме того, уже в ближайшее время до 10 евро могут вырасти сборы за безопасность. Сборы за управление воздушным движением выросли за это время втрое — до 3,30 евро за пассажира. Кроме того, до 2029 года вступит в силу еще одно повышение авиационных сборов на 10%.

Представители берлинского аэропорта были удивлены таким шагом авиакомпании. Там заверили, что в ближайшее время не планировалось увеличение авиационных налогов.

Кроме того, недавно Федеральный кабинет министров одобрил планы по снижению авиационных сборов (Luftverkehrsteuer) до уровня 2024 года.

