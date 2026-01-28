Сколько времени есть на регистрацию в Ryanair — дедлайны и советы

Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Украинцы, путешествующие с Ryanair, должны обязательно завершить check in (регистрацию на авиарейс) в установленный срок. Иначе вас не пустят на борт или заставят оплатить дополнительный сбор.

Сайт Новости.LIVE расскажет, что нужно знать о check in в Ryanair, чтобы избежать неприятностей.

Когда открывается онлайн-регистрация Ryanair

Есть два варианта в зависимости от типа покупки:

если при бронировании вы выбрали конкретное место, check in доступен за 60 дней до вылета;

если место не выбирали и получили его автоматически, регистрация открывается за 24 часа до вылета.

Если не успели зарегистрироваться онлайн

В любом случае онлайн-регистрация прекращается за 2 часа до вылета. Не успеть это сделать будет стоить дорого — хотя чек-ин в аэропорту доступен до 40 минут перед вылетом, но за это взимают отдельный платеж. За это нужно будет заплатить 55 евро.

Как зарегистрироваться онлайн

Процедура проходит в мобильном приложении или на сайте Ryanair:

войдите в "Мои бронирования";

введите номер паспорта или ID;

сгенерируйте посадочный талон.

талон появится в приложении, в дальнейшем покажите его в аэропорту.

С ноября 2025 года бумажные посадочные талоны были отменены, поэтому можно использовать только цифровой талон в приложении.

Кроме того, специалисты советуют прибыть в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, чтобы избежать каких-либо сюрпризов.

