Україна
Когда нужно делать чек-ин в Ryanair в 2026 — правила и дедлайны

Когда нужно делать чек-ин в Ryanair в 2026 — правила и дедлайны

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 15:29
Сколько времени есть на регистрацию в Ryanair — дедлайны и советы
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Украинцы, путешествующие с Ryanair, должны обязательно завершить check in (регистрацию на авиарейс) в установленный срок. Иначе вас не пустят на борт или заставят оплатить дополнительный сбор.

Сайт Новости.LIVE расскажет, что нужно знать о check in в Ryanair, чтобы избежать неприятностей.

Читайте также:

Когда открывается онлайн-регистрация Ryanair

Есть два варианта в зависимости от типа покупки:

  • если при бронировании вы выбрали конкретное место, check in доступен за 60 дней до вылета;
  • если место не выбирали и получили его автоматически, регистрация открывается за 24 часа до вылета.

Если не успели зарегистрироваться онлайн

В любом случае онлайн-регистрация прекращается за 2 часа до вылета. Не успеть это сделать будет стоить дорого — хотя чек-ин в аэропорту доступен до 40 минут перед вылетом, но за это взимают отдельный платеж. За это нужно будет заплатить 55 евро.

Как зарегистрироваться онлайн

Процедура проходит в мобильном приложении или на сайте Ryanair:

  • войдите в "Мои бронирования";
  • введите номер паспорта или ID;
  • сгенерируйте посадочный талон.
  • талон появится в приложении, в дальнейшем покажите его в аэропорту.

С ноября 2025 года бумажные посадочные талоны были отменены, поэтому можно использовать только цифровой талон в приложении.

Кроме того, специалисты советуют прибыть в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, чтобы избежать каких-либо сюрпризов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Ryanair запустил масштабную распродажу билетов и поделились акционными направлениями.

Также узнайте, какие авиакомпании вкуснее всего кормят пассажиров.

авиарейсы самолет аэропорты пассажиры Ryanair
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
