Україна
Ryanair посоветовал не класть эту вещь в багаж

Ryanair посоветовал не класть эту вещь в багаж

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 21:55
Почему нельзя класть ноутбук в багаж — ответ Ryanair
Ryanair встансолюет строгие правила перевозки багажа. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair устанавливает строгие правила не относительно посадки на рейс и перевозки багажа и ручной клади. Бывшая работница лоукостера рассказала, какую вещь никогда не стоит брать в багаж, хотя авиакомпания напрямую ее не запрещает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Irish Mirror.

Читайте также:

Опасная вещь в багаже самолета

Хотя размещение ноутбука в зарегистрированном багаже на рейсе не противоречит правилам Ryanair, безопаснее будет брать его с собой в салон самолета, если это возможно.

"В зарегистрированном багаже не стоит перевозить ноутбуки или компьютеры, поскольку перегретая батарея может вызвать пожар, а если источник пожара не находится в салоне самолета, то его невозможно будет потушить", — объяснила бортпроводница.

Ryanair установил правила для электронных устройств (павербанки, телефоны, вейпы и т.д.), которые вы будете перевозить в багажном отсеке:

  1. устройство должно быть полностью выключено и эффективно защищено от случайного включения;
  2. приложения, будильники или настройки, которые могут активировать устройство, должны быть выключены или деактивированы перед тем, как положить его в сумку для полета;
  3. вы должны убедиться, что устройство защищено от случайного повреждения с помощью упаковки или чехла;
  4. устройство нельзя класть в одну сумку с легковоспламеняющимися материалами, такими как духи или аэрозоли.

С какой вещью не пустят в самолет Ryanair

Ограничения Ryanair распространяются на игрушечные пистолеты, которые являются любимым развлечением детей. Их нельзя брать ни в ручную кладь, ни в багаж.

Из-за такой казалось бы мелочи вам откажут в посадке.

"Игрушечное оружие (включая пейнтбольные ружья), реплики и имитации огнестрельного оружия, которые можно спутать с реальным оружием, строго запрещены как на борту самолета, так и в зарегистрированном багаже", — говорится в правилах компании.

Ранее мы рассказывали, что польский город Катовице станет новым хабом Ryanair, компания разместит там еще девять самолетов. Лоукостер добавил в летнее расписание 4 новых регулярных рейса в Испанию, Данию и Грецию.

Также писали, что Ryanair обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты. Чтобы не переплачивать — не стоит менять валюту при бронировании посадочного талона.

авиарейсы правила путешествие самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
