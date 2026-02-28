Відео
Головна Транспорт Може спалахнути — Ryanair порадив не класти цю річ до багажу

Може спалахнути — Ryanair порадив не класти цю річ до багажу

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 21:55
Чому не можна класти ноутбук в багаж — відповідь стюардеси Ryanair
Ryanair встансолює суворі правила перевезення багажу. Фото: Pexels, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair встановлює суворі правила не щодо посадки на рейс та перевезення багажу та ручної поклажі. Колишня працівниця лоукостера розповіла, яку б річ вона ніколи не поклала в багаж, хоча авіакомпанія напряму її не забороняє.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Irish Mirror.

Небезпечна річ у багажі літака

Хоча розміщення ноутбука в зареєстрованому багажі на рейсі не суперечить правилам Ryanair, безпечніш буде брати його з собою в салон літака, якщо це можливо.

"В зареєстрованому багажі не варто перевозити ноутбуки чи комп'ютери, оскільки перегріта батарея може спричинити пожежу, а якщо джерело пожежі не знаходиться в салоні літака, то її неможливо буде загасити", —пояснила бортпровідниця.

Ryanair встановив правила для електронних пристроїв (павербанки, телефони, вейпи тощо), які ви будете перевозити в багажному відсіку:

  1. пристрій повинен бути повністю вимкнений та ефективно захищений від випадкового увімкнення;
  2. додатки, будильники або налаштування, які можуть активувати пристрій, повинні бути вимкнені або деактивовані перед тим, як покласти його в сумку для польоту;
  3. ви повинні переконатися, що пристрій захищений від випадкового пошкодження за допомогою упаковки або чохла;
  4. пристрій не можна класти в одну сумку з легкозаймистими матеріалами, такими як парфуми або аерозолі.

З якою річчю не пустять в літак Ryanair

Обмеження Ryanair поширюються на іграшкові пістолети, які є улюбленою розвагою дітей. Їх не можна брати ні в ручну поклажу, ні в багаж.

Через таку здавалось би дрібницю вам відмовлять у посадці.

"Іграшкова зброя (включаючи пейнтбольні рушниці), репліки та імітації вогнепальної зброї, які можна сплутати з реальною зброєю, суворо заборонені як на борту літака, так і в зареєстрованому багажі", — йдеться в правилах компанії.

Раніше ми розповідали, що польське місто Катовіце стане новим хабом Ryanair, компанія розмістить там ще дев’ять літаків. Лоукостер додав у літній розклад 4 нові регулярні рейси до Іспанії, Данії та Греції.

Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.

авіарейси правила подорож літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
