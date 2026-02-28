Чому не можна класти ноутбук в багаж — відповідь стюардеси Ryanair

Може спалахнути — Ryanair порадив не класти цю річ до багажу
Популярний ірландський лоукостер Ryanair встановлює суворі правила не щодо посадки на рейс та перевезення багажу та ручної поклажі. Колишня працівниця лоукостера розповіла, яку б річ вона ніколи не поклала в багаж, хоча авіакомпанія напряму її не забороняє.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Irish Mirror.
Небезпечна річ у багажі літака
Хоча розміщення ноутбука в зареєстрованому багажі на рейсі не суперечить правилам Ryanair, безпечніш буде брати його з собою в салон літака, якщо це можливо.
"В зареєстрованому багажі не варто перевозити ноутбуки чи комп'ютери, оскільки перегріта батарея може спричинити пожежу, а якщо джерело пожежі не знаходиться в салоні літака, то її неможливо буде загасити", —пояснила бортпровідниця.
Ryanair встановив правила для електронних пристроїв (павербанки, телефони, вейпи тощо), які ви будете перевозити в багажному відсіку:
- пристрій повинен бути повністю вимкнений та ефективно захищений від випадкового увімкнення;
- додатки, будильники або налаштування, які можуть активувати пристрій, повинні бути вимкнені або деактивовані перед тим, як покласти його в сумку для польоту;
- ви повинні переконатися, що пристрій захищений від випадкового пошкодження за допомогою упаковки або чохла;
- пристрій не можна класти в одну сумку з легкозаймистими матеріалами, такими як парфуми або аерозолі.
З якою річчю не пустять в літак Ryanair
Обмеження Ryanair поширюються на іграшкові пістолети, які є улюбленою розвагою дітей. Їх не можна брати ні в ручну поклажу, ні в багаж.
Через таку здавалось би дрібницю вам відмовлять у посадці.
"Іграшкова зброя (включаючи пейнтбольні рушниці), репліки та імітації вогнепальної зброї, які можна сплутати з реальною зброєю, суворо заборонені як на борту літака, так і в зареєстрованому багажі", — йдеться в правилах компанії.
Раніше ми розповідали, що польське місто Катовіце стане новим хабом Ryanair, компанія розмістить там ще дев’ять літаків. Лоукостер додав у літній розклад 4 нові регулярні рейси до Іспанії, Данії та Греції.
Також писали, що Ryanair звинувачують у шахрайстві. Річ у тім, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти. Щоб не переплачувати — не варто змінювати валюту при бронюванні посадкового талона.
