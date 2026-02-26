Видео
Возле Украины — аэропорт Катовице станет новым хабом Ryanair

Возле Украины — аэропорт Катовице станет новым хабом Ryanair

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 21:22
Лоукостер Ryanair запустит 26 рейсов из польского Катовице в 2026 году
Ryanair запускает 26 рейсов из Польши. Фото: Freepik, Simple Flying. Коллаж Новини.LIVE

Известная авиакомпания Ryanair сообщила, что значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Таким образом, этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola.media.

Читайте также:

Куда отправятся пассажиры

В расписании появятся четыре регулярных рейса, которые стартуют уже летом:

  • Малага (Испания): для ценителей солнечного побережья Коста-дель-Соль;
  • Ламеция-Терме (Италия): доступ к аутентичным пляжам Калабрии;
  • Тирана (Албания): стремительно набирающее популярность направление как бюджетная альтернатива Греции;
  • Орхус (Дания): для тех, кто предпочитает стильный скандинавский отдых.

Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.

Это позволит перевезти более 2,2 миллиона пассажиров ежегодно.

Что показывает Google Flights

После зимних праздников и до летнего пика путешественники активно планируют короткие перелеты, поэтому Google Flights подвел итоги, куда в этом году ищут билеты чаще всего.

Речь идет о направлениях с наибольшим годовым ростом поисковых запросов на рейсы в период с 1 марта по 30 апреля.

Самый большой скачок в поиске показал город Хило на Большом острове Гавайев. Для весенних каникул это классический набор — океан, вечное лето и экзотика. В Google отмечают, что путешественников привлекает фестиваль Merrie Monarch и возможность увидеть активность вулкана Килауэа.

Второе место занял Эшвилл в Северной Каролине — небольшой город с атмосферой арт-кварталов и крафтовых пивоварен. Аэропорт AVL принимает рейсы нескольких крупных американских перевозчиков, так что добраться туда несложно.

Флорида также традиционно в лидерах весны. В первой пятерке — Сарасота и Панама-Сити, между ними — Лонг-Бич в Калифорнии, куда активно летает Southwest, а также есть рейсы Delta и Hawaiian. Все это — пляжные направления.

Ранее мы рассказывали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета. Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту.

Также мы рассказывали, как стать бортпроводником или бортпроводницей — полная инструкция от украинской стюардессы. Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидатам на желаемую должность.

авиарейсы аэропорты авиабилеты пассажиры Ryanair
Александр Шорохов
Автор:
Александр Шорохов
