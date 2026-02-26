Лоукостер Ryanair запустит 26 рейсов из польского Катовице в 2026 году

Возле Украины — аэропорт Катовице станет новым хабом Ryanair
Известная авиакомпания Ryanair сообщила, что значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.
Таким образом, этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Dovkola.media.
Куда отправятся пассажиры
В расписании появятся четыре регулярных рейса, которые стартуют уже летом:
- Малага (Испания): для ценителей солнечного побережья Коста-дель-Соль;
- Ламеция-Терме (Италия): доступ к аутентичным пляжам Калабрии;
- Тирана (Албания): стремительно набирающее популярность направление как бюджетная альтернатива Греции;
- Орхус (Дания): для тех, кто предпочитает стильный скандинавский отдых.
Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.
Это позволит перевезти более 2,2 миллиона пассажиров ежегодно.
Что показывает Google Flights
После зимних праздников и до летнего пика путешественники активно планируют короткие перелеты, поэтому Google Flights подвел итоги, куда в этом году ищут билеты чаще всего.
Речь идет о направлениях с наибольшим годовым ростом поисковых запросов на рейсы в период с 1 марта по 30 апреля.
Самый большой скачок в поиске показал город Хило на Большом острове Гавайев. Для весенних каникул это классический набор — океан, вечное лето и экзотика. В Google отмечают, что путешественников привлекает фестиваль Merrie Monarch и возможность увидеть активность вулкана Килауэа.
Второе место занял Эшвилл в Северной Каролине — небольшой город с атмосферой арт-кварталов и крафтовых пивоварен. Аэропорт AVL принимает рейсы нескольких крупных американских перевозчиков, так что добраться туда несложно.
Флорида также традиционно в лидерах весны. В первой пятерке — Сарасота и Панама-Сити, между ними — Лонг-Бич в Калифорнии, куда активно летает Southwest, а также есть рейсы Delta и Hawaiian. Все это — пляжные направления.
