В Польше изменили процедуру пограничного контроля — что надо знать

Прохождение таможенного контроля на железнодорожной станции Пшемышль Главный. Колаж: Новини.LIVE

На одном из пунктов пропуска границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все проверку документов и сканирование отпечатков пальцев пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на железнодорожной станции Перемышль Главный.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rynek Kolejowy.

Изменения процедуры прохождения контроля в Перемышле

Отмечается, что пассажиры, которые едут поездами из Перемышля в Украину, должны проходить контроль в здании пограничного терминала.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля — пассажирам стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

Что еще стоит знать украинцам

В 2026 году для путешествий в Польшу заработают новые правила въезда. Пассажирам будет необходимо получить обязательное разрешение в рамках Европейской системы информации и авторизации путешествий — ETIAS.

ETIAS — это электронное разрешение на краткосрочные поездки для граждан стран с безвизовым режимом с ЕС, в том числе и Украины.

Стоимость подачи заявки на ETIAS составит 20 евро с человека. Полученное разрешение будет действовать до трех лет или до окончания срока действия паспорта.

Ранее мы рассказывали, что польский перевозчик PKP Intercity снизил цены на билеты на многие популярные направления. Это связано с выходом на железнодорожный рынок двух конкурентов из Чехии -LeoExpress и Regiojet.

Также писали, что Молдова анонсировала строительство новой линии европейской колеи. На первом этапе должны электрифицировать около 25 км пути. Соответствующий проект реализовывают в сотрудничестве с Румынией — там параллельно строят евроколею Яссы-Унгены.