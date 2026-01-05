Видео
Главная Транспорт Ryanair бойкотирует крупные аэропорты Европы

Ryanair бойкотирует крупные аэропорты Европы

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 10:21
Куда не будет летать Ryanair в 2026 году — направления в Европе
Самолет Ryanair. Фото:pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair объявила о значительном сокращении маршрутов в 2026 году. Главной причиной такого шага стал существенный рост расходов на аэропорты и авиационные налоги.

Об этом пишет Euronews.

Читайте также:

Германия

В октябре 2025 года Ryanair объявила, что отменит 24 маршрута в и из Германии, что приведет к сокращению почти 800 000 мест в зимнем расписании 2025/2026 годов.

Сейчас изменения уже коснулись девяти аэропортов, в частности Гамбурга, Берлина, Кельна, Меммингена, Франкфурта-Ханна, Дрездена, Дортмунда и Лейпцига. В 2026 году, после окончания зимнего расписания, будут остановлены полеты из и в аэропорты Лейпцига, Дрездена и Дортмунда.

Испания

Авиакомпания сократит пропускную способность примерно на 1,2 миллиона мест в летнем расписании 2026 года для региональных рейсов в Испании.

Так, Ryanair отменит рейсы в Астурию и Виго. Авиакомпания также закроет свою базу в Сантьяго-де-Компостел и продолжит сокращать маршруты в Сантандер, Сарагосу и Канарские острова.

Франция

Авиакомпания уже сократила 750 000 мест и 25 маршрутов во Францию зимой 2025 года, прекратив все рейсы в Бержерак, Брива и Страсбург. После переговоров с местными властями авиаперевозчик вернул в летнее расписание 2026 года полеты в Бержерак. Однако лоукостер предупредил, что из-за высоких налогов продолжит сокращать рейсы.

Португалия

Ryanair сократит все шесть своих маршрутов до и с Азорских островов с конца марта. Такой шаг уменьшит пассажиропоток ориентировочно на 400 000 человек в год. В общем потенциально пассажиропоток сократится на 22%.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair назвал 5 туристических направлений, на которые стоит обратить внимание путешественникам в 2026 году. Лоукостер расширяет летнее расписание в эти города.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы путешествие Европа самолеты Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
