Куда не будет летать Ryanair в 2026 году — направления в Европе

Самолет Ryanair. Фото:pexels.com

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair объявила о значительном сокращении маршрутов в 2026 году. Главной причиной такого шага стал существенный рост расходов на аэропорты и авиационные налоги.

Об этом пишет Euronews.

Германия

В октябре 2025 года Ryanair объявила, что отменит 24 маршрута в и из Германии, что приведет к сокращению почти 800 000 мест в зимнем расписании 2025/2026 годов.

Сейчас изменения уже коснулись девяти аэропортов, в частности Гамбурга, Берлина, Кельна, Меммингена, Франкфурта-Ханна, Дрездена, Дортмунда и Лейпцига. В 2026 году, после окончания зимнего расписания, будут остановлены полеты из и в аэропорты Лейпцига, Дрездена и Дортмунда.

Испания

Авиакомпания сократит пропускную способность примерно на 1,2 миллиона мест в летнем расписании 2026 года для региональных рейсов в Испании.

Так, Ryanair отменит рейсы в Астурию и Виго. Авиакомпания также закроет свою базу в Сантьяго-де-Компостел и продолжит сокращать маршруты в Сантандер, Сарагосу и Канарские острова.

Франция

Авиакомпания уже сократила 750 000 мест и 25 маршрутов во Францию зимой 2025 года, прекратив все рейсы в Бержерак, Брива и Страсбург. После переговоров с местными властями авиаперевозчик вернул в летнее расписание 2026 года полеты в Бержерак. Однако лоукостер предупредил, что из-за высоких налогов продолжит сокращать рейсы.

Португалия

Ryanair сократит все шесть своих маршрутов до и с Азорских островов с конца марта. Такой шаг уменьшит пассажиропоток ориентировочно на 400 000 человек в год. В общем потенциально пассажиропоток сократится на 22%.

