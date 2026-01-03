Видео
Главная Транспорт Можно ли вернуть билеты Ryanair без потери средств

Можно ли вернуть билеты Ryanair без потери средств

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 10:12
Возврат билетов Ryanair — в каких случаях можно рассчитывать
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com

Популярный ирландский лоукостер Ryanair предлагает выгодные цены на авиабилеты, однако компания установила жесткие правила не только по перевозке багажа, но и по условиям возврата средств за билеты.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Читайте также:

Правила возврата билетов Ryanair

Как и многие другие авиакомпании, Ryanair не возмещает стоимость авиабилетов. Если вы не успеете на свой рейс или у вас изменятся планы и вы не попадете на самолет — на возврат средств надеяться не стоит.

"Наша бизнес-модель проста — мы не предлагаем возврат средств пассажирам, которые отменяют путешествие, потому что забронированное Вами место остается свободным во время выполнения рейса", — подчеркнули в компании.

Однако компания определила исключительные случаи, когда пассажиры могут рассчитывать на возврат средств:

  • если рейс отменен авиакомпанией;
  • если задержка рейса длится более 5 часов;
  • если запланированное время отправления откладывается минимум на 5 часов;
  • в случае смерти пассажира или его близкого родственника.

Если рейс отменен или задержан компанией Ryanair, вы имеете право:

  • отправить запрос на возврат средств;
  • отправить запрос на изменение маршрута в направлении вашего конечного пункта назначения по аналогичным условиям тарификации как можно скорее или на бронирование билета на более позднюю удобную для вас дату при условии наличия;
  • бесплатно заменить рейс по тому же маршруту на новое время/дату.

После обработки вашего запроса средства поступают на кошелек Ryanair Wallet в течение 24 часов. Отслеживать заявку можно в профиле MyRyanair в разделе "Мои запросы в Службу обслуживания клиентов".

Компания не возвращает средства за билет, если вы не сможете улететь из-за болезни. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее приобрести страховой полис.

Такая же политика действует в отношении дополнительных услуг компании — от для регистрации вас на рейс или в случае перевозки вами дополнительного багажа.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair назвал 5 туристических направлений, на которые стоит обратить внимание путешественникам в 2026 году. Лоукостер расширяет летнее расписание до этих городов.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

