Головна Транспорт Ryanair бойкотує великі аеропорти Європи — що очікує пасажирів

Ryanair бойкотує великі аеропорти Європи — що очікує пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 10:21
Куди не літатиме Ryanair у 2026 році — напрямки в Європі
Літак Ryanair. Фото:pexels.com

Бюджетна ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про значне скорочення маршрутів у 2026 році. Головною причиною такого кроку стало суттєве зростання витрат на аеропорти та авіаційні податки.

Про це пише Euronews.

Читайте також:

Німеччина 

У жовтні 2025 року Ryanair оголосила, що скасує 24 маршрути до та з Німеччини, що призведе до скорочення майже 800 000 місць у зимовому розкладі 2025/2026 років.

Наразі зміни вже торкнулися дев'яти аеропортів, зокрема Гамбурга, Берліна, Кельна, Меммінгена, Франкфурта-Ганна, Дрездена, Дортмунда та Лейпцига. У 2026 році, після закінчення зимового розкладу, будуть зупинені польоти з та до аеропортів Лейпцига, Дрездена та Дортмунда.

Іспанія 

Авіакомпанія скоротить пропускну здатність приблизно на 1,2 мільйона місць у літньому розкладі 2026 року для регіональних рейсів в Іспанії.

Так, Ryanair скасує рейси до Астурії та Віго. Авіакомпанія також закриє свою базу в Сантьяго-де-Компостел та продовжить скорочувати маршрути до Сантандера, Сарагоси та Канарських островів.

Франція

Авіакомпанія вже скоротила 750 000 місць і 25 маршрутів до Франції взимку 2025 року, припинивши всі рейси до Бержерака, Бріва та Страсбурга. Після перемовин із місцево владою авіаперевізник повернув у літній розклад 2026 року польоти до Бержерака. Проте лоукостер попередив, що через високі податки продовжить скорочувати рейси.

Португалія

Ryanair скоротить всі шість своїх маршрутів до і з Азорських островів з кінця березня. Такий крок зменшить пасажиропотік орієнтовно на 400 000 осіб на рік. Загалом потенційно пасажиропотік скоротиться на 22 %.

Раніше ми розповідали, що Ryanair назвав 5 туристичних напрямків, на які варто звернути увагу мандрівникам у 2026 році. Лоукостер розширює літній розклад до цих міст.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
