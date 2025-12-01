Полет с Ryanair в 2025 году — что запрещено делать пассажирам

Придется заплатить штраф — что нельзя делать пассажирам Ryanair
С приближением пика сезона зимних отпусков путешественники готовятся к долгожданным поездкам и полетам за границу. Однако каждая авиакомпания устанавливает правила поведения и безопасности. Из-за их нарушения у пассажиров могут возникнуть неприятности — компания может наложить штраф или высадить из самолета.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о причинах, по которым вас могут не пустить на борт лоукостера.
Запреты Ryanair
На официальном сайте авиакомпании обнародованы правила, которых должны придерживаться все путешественники.
Ryanair может не пустить на самолет или развернуть рейс из-за пассажира, который:
- отказался пройти проверку безопасности;
- не оплатил любой обязательный тариф, налог, сбор или платеж;
- задолжал средства за предыдущий рейс или услуги, связанные с полетом;
- не имеет действительных проездных документов;
- отказался предоставить экипажу по требованию свои проездные документы;
- не может доказать, что является лицом, данные о котором внесены в посадочный талон;
- игнорирует инструкции по соблюдению безопасности на борту;
- курит или пытался это сделать во время рейса самолета.
Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.
