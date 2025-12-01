Видео
Придется заплатить штраф — что нельзя делать пассажирам Ryanair

Придется заплатить штраф — что нельзя делать пассажирам Ryanair

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:33
Полет с Ryanair в 2025 году — что запрещено делать пассажирам
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Запреты Ryanair

С приближением пика сезона зимних отпусков путешественники готовятся к долгожданным поездкам и полетам за границу. Однако каждая авиакомпания устанавливает правила поведения и безопасности. Из-за их нарушения у пассажиров могут возникнуть неприятности — компания может наложить штраф или высадить из самолета.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о причинах, по которым вас могут не пустить на борт лоукостера.

Читайте также:

Запреты Ryanair

На официальном сайте авиакомпании обнародованы правила, которых должны придерживаться все путешественники.

Ryanair может не пустить на самолет или развернуть рейс из-за пассажира, который:

  • отказался пройти проверку безопасности;
  • не оплатил любой обязательный тариф, налог, сбор или платеж;
  • задолжал средства за предыдущий рейс или услуги, связанные с полетом;
  • не имеет действительных проездных документов;
  • отказался предоставить экипажу по требованию свои проездные документы;
  • не может доказать, что является лицом, данные о котором внесены в посадочный талон;
  • игнорирует инструкции по соблюдению безопасности на борту;
  • курит или пытался это сделать во время рейса самолета.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
