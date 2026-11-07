Салон самолета. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

У каждого из нас есть свои предпочтения в отношении путешествий и стиля, но знали ли вы, что есть вещи, которые категорически не следует надевать в самолете?Независимо от того, идет ли речь о вашем здоровье или о безопасности в самолете, на самом деле есть одежда, которую не следует надевать перед полетом.

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

Реклама

Шлепанцы и туфли на каблуках

Некоторые бортпроводники предостерегают от ношения шлепанцев во время полетов, поскольку они не обеспечивают ногам никакого комфорта. Такая обувь не подходит для экстренных ситуаций.

Если придется выходить из самолета в темноте, пассажиры могут поскользнуться в шлепанцах. То же самое касается и обуви на высоких каблуках — вместо этого следует надеть удобную и практичную обувь.

Украшения

Еще один предмет, который не стоит носить во время полета, — это украшения. Это связано с тем, что они могут зацепиться за различные предметы и, возможно, даже пробить аварийный трап.

Читайте также:

Леггинсы

В случае пожара на борту самолета леггинсы могут оставить ужасные шрамы. Любые искусственные волокна легче возгораются и прилипают к телу. Лучше выбрать для полета хлопковую одежду или что-либо из натуральных волокон.

Контактные линзы

Во время полёта лучше пользоваться очками. Сухой воздух в салоне самолёта плохо влияет на глаза, и если вы носите контактные линзы, они будут пересыхать.

Шорты или короткие юбки

Если вы путешествуете в теплые края, возникает соблазн надеть шорты или юбку. Однако кресла в самолетах не чистятся регулярно. Никогда не знаешь, насколько там будет чисто, поэтому надевайте на рейс брюки. Так на вашу кожу будет попадать в разы меньше вредных микроорганизмов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что American Airlines анонсировала новую услугу, позволяющую выбирать желаемые места в самолете после завершения бронирования. Пассажиры теперь могут автоматически получать желаемые места ещё до вылета. Такая функция доступна не позднее чем за 24 часа до вылета.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.