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Главная Транспорт Уже с 10 ноября: Ryanair предупредила тех, кто путешествует с чемоданами

Уже с 10 ноября: Ryanair предупредила тех, кто путешествует с чемоданами

Ua ru
6 ноября 2026 12:38
Ryanair сокращает время на регистрацию багажа: что нужно знать пассажирам
Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная авиакомпания Ryanair призвала пассажиров не забывать о предстоящих изменениях. Они касаются тех, кто летит с зарегистрированным багажом. Путешественникам придется приходить в аэропорт раньше, чтобы успеть на свой рейс.

Об этом пишет Independent, передает Новини.LIVE.

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Ryanair меняет правила

Уже со вторника, 10 ноября, бюджетная авиакомпания будет прекращать прием багажа в аэропорту за 60 минут до запланированного вылета вместо нынешних 40 минут.

Ryanair объявила об этих изменениях в апреле. Компания пошла на такой шаг, чтобы предоставить части пассажиров больше времени на прохождение очередей на контроле безопасности и паспортном контроле в аэропорту до начала посадки.

Представители лоукостера, известного своими строгими ограничениями на багаж, заявили, что этот шаг поможет сократить «небольшое количество пассажиров», которые пропускают свои рейсы из-за задержек на контроле безопасности в аэропорту.

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Для остальных пассажиров, которые летают с ручной кладью и не желают тратить деньги на зарегистрированный багаж, правила никак не изменятся. Однако все без исключения путешественники должны зарегистрироваться на рейс онлайн перед тем, как отправляться в аэропорт, иначе придется доплачивать за регистрацию.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание полетов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

авиарейсы путешествие самолеты туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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