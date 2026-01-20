Боинг-747 российской авиакомпании "Трансаэро". Фото: Transaero

Российские авиакомпании с 2026 года будут пересаживать пассажиров на старые самолеты, которым уже 20-30 лет. Причина этого кроется в санкционной изоляции.

Сейчас Россия не имеет возможности покупать новые западные борта и даже полноценно ремонтировать те, что уже есть, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Реклама

Читайте также:

Какой авиахлам Россия поднимает в небо

После начала полномасштабной войны против Украины российская гражданская авиация потеряла доступ к современным машинам и к официальным поставкам запчастей.

Реклама

Выход оказался один — снова поднять в небо старые самолеты. В рамках программы, которая продлена до 2027 года, российские структуры восстанавливают 12 самолетов разных типов: Ту-204/214, Ан-148 и Ил-96, большинство из которых выпущены еще в конце 1980-х и 1990-х. Десять таких бортов уже переданы авиакомпаниям, в частности Red Wings.

Параллельно ремонтируют западные машины, оставшиеся после банкротства "Трансаэро". Среди них есть двухпалубные Boeing 747 возрастом более двадцати пяти лет.

Реклама

Запчасти через обходные пути

Расконсервация старых самолетов стала прямым следствием международных санкций, введенных против РФ из-за ее агрессии против Украины.

Официально Россия не получает сертифицированных комплектующих для Boeing и Airbus. Детали для старых самолетов берут со складов, разбирают другие борты или покупают через третьи страны.

Реклама

Часть ремонтных работ планируют выполнять за рубежом, в частности в Иране, государстве, которое само годами живет под санкциями.

Росавиация без будущего

На начало 2026 года большинство российского авиапарка составляют иностранные самолеты, ресурс которых постепенно исчерпывается.

Реклама

Без доступа к новым бортам, официальному сервису и технологиям гражданская авиация РФ вынуждена возвращаться к технике прошлого века.

Напомним, что один из крупнейших производителей самолетов Airbus столкнулся с проблемами в полетах из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320. Из-за этого компания задерживает поставки и потеряла часть акций и прибыли.

Реклама

Также узнайте о зарплатах пилотов — кто получает больше всего в гражданской авиации.