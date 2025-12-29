Какая зарплата у пилота — средний годовой доход

Пилот управляет самолетом. Фото: Freepik

Заработная плата пилотов зависит от авиакомпании, в которой они работают, и количества часов, которые они налетали. Недавно в сети появилась информация о зарплате капитана American Airlines. Заработок пилотов настолько высок, что заставляет большинство людей переосмыслить свою карьеру.

Об этом пишет The New York Post.

Сколько в среднем зарабатывает пилот

В Сеть попал скриншот со сведениями о заработной плате капитана самолета Boeing 737 авиакомпании American Airlines, базирующейся в Майами. Согласно обнародованным данным, годовая зарплата пилота составляет 458 тысяч долларов.

Одной из причин, почему у них такая заработная плата — это высокая почасовая оплата труда, которая составляет около 360 долларов.

Капитан Boeing 737 American Airlines, базирующийся в Майами, выложил на reddit выписку о своей зарплате, оставив многих людей безмолвными.



Общая компенсация пилота за год на сегодняшний день составила $458K, при этом почасовая оплата труда составляет $360+ (только полетные часы).



Некоторые комментарии предполагают, что пилот не... pic.twitter.com/3yH1Z5zB1s - Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 23 декабря 2025 г .

Капитаны таких огромных самолетов, как Boeing 777 или Airbus A350, могут зарабатывать до 450 долларов в час. По данным Flying, пилот в среднем летает около 900 часов в год — 75 часов в месяц.

Часть пользователей сети поддержала то, что пилоты должны получать достойную зарплату, ведь они несут ответственность за большое количество жизней.

"Я абсолютно не имею ничего против того, чтобы парень, который отвечает за машину, которая держит меня на огромной высоте, получал большие деньги".

"Когда ваша жизнь зависит от кого-то, вы хотите, чтобы за штурвалом был самый компетентный специалист. Мне нравится, что капитаны получают высокую зарплату и имеют необходимую подготовку и опыт, чтобы обеспечить безопасность полетов".

Другие же пользователи не завидуют пилотам, даже несмотря на высокие заработки.

"Даже за 500 тысяч долларов я бы не согласился иметь дело с ужасными графиками, аэропортами, постоянными проживаниями в отелях, профсоюзными разговорами, задержками и т.д.".

