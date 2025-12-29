Видео
Главная Транспорт Зарплаты пилотов — кто получает больше всех в гражданской авиации

Зарплаты пилотов — кто получает больше всех в гражданской авиации

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 18:13
Какая зарплата у пилота — средний годовой доход
Пилот управляет самолетом. Фото: Freepik

Заработная плата пилотов зависит от авиакомпании, в которой они работают, и количества часов, которые они налетали. Недавно в сети появилась информация о зарплате капитана American Airlines. Заработок пилотов настолько высок, что заставляет большинство людей переосмыслить свою карьеру.

Об этом пишет The New York Post.

Читайте также:

Сколько в среднем зарабатывает пилот

В Сеть попал скриншот со сведениями о заработной плате капитана самолета Boeing 737 авиакомпании American Airlines, базирующейся в Майами. Согласно обнародованным данным, годовая зарплата пилота составляет 458 тысяч долларов.

Одной из причин, почему у них такая заработная плата — это высокая почасовая оплата труда, которая составляет около 360 долларов.

Капитаны таких огромных самолетов, как Boeing 777 или Airbus A350, могут зарабатывать до 450 долларов в час. По данным Flying, пилот в среднем летает около 900 часов в год — 75 часов в месяц.

Часть пользователей сети поддержала то, что пилоты должны получать достойную зарплату, ведь они несут ответственность за большое количество жизней.

"Я абсолютно не имею ничего против того, чтобы парень, который отвечает за машину, которая держит меня на огромной высоте, получал большие деньги".

"Когда ваша жизнь зависит от кого-то, вы хотите, чтобы за штурвалом был самый компетентный специалист. Мне нравится, что капитаны получают высокую зарплату и имеют необходимую подготовку и опыт, чтобы обеспечить безопасность полетов".

Другие же пользователи не завидуют пилотам, даже несмотря на высокие заработки.

"Даже за 500 тысяч долларов я бы не согласился иметь дело с ужасными графиками, аэропортами, постоянными проживаниями в отелях, профсоюзными разговорами, задержками и т.д.".

Напомним, ранее мы сообщали, что лоукостер Wizz Air запустил новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта.

Также узнавайте, что случится, если не перевести телефон в "режим полета" в самолете.

зарплаты авиабилеты деньги авиация пилоты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
