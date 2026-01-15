Почему в Чернигове так и не построили метро — что известно

Люди в метро. Фото: Freepik

В Советском Союзе Чернигов был небольшим городом, однако в 1970-х годах студенты создали проект метрополитена, который должен был развозить жителей города в 2022 году. Они вдохновились подземными станциями в Киеве.

Соответствующей статьей 52-летней давности поделился историк и краевед Андрей Курданов.

Проект метро в Чернигове

Историк рассказал, что студентов вдохновило столичное метро и они захотели построить такие подземелья дома.

"На большом столе — Черниговский Вал со знаменитыми пушками и памятниками, зеленым парком, а под ним, глубоко в земле, курсируют миниатюрные вагончики, выходят на поверхность, останавливаются на красный свет", — говорится в давней статье.

А на Валу и возле речного порта планировали возвести белокаменные наземные станции с эскалатором.

Студенты Чернигова мечтали построить метро. Фото: Андрей Курданов

Краевед рассказал, что с определенной инженерной точки зрения студенты выбрали верный путь — они поняли, что должна быть возвышенность, и внутри этой возвышенности что-то должно двигаться.

Он добавил, что именно поэтому они и остановили выбор на Валу, рядом с которым должны были построить станции метро. Кроме того, у этого Вала есть подземные ходы, которые можно было бы использовать и расширить метро.

