Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Синяя ветка метро Киева — станции и график работы в декабре

Синяя ветка метро Киева — станции и график работы в декабре

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 05:12
Синяя ветка метро Киева — как работает в разгар войны в декабре
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных видов транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи киевлян и гостей города является метрополитен. Он дает возможность добраться до нужной точки Киева, не ожидая часа в пробках. Кроме того, в его стенах можно спрятаться от российских ракет и дронов во время массированных ударов врага.

Новини.LIVE расскажут о работе синей ветки метро в Киеве.

Реклама
Читайте также:

Синяя ветка метро Киева

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную часть города:

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Майдан Независимости;
  • Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
  • Олимпийская;
  • Дворец "Украина";
  • Лыбедская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

Она пролегает почти между многими районами столицы — от Оболонского до Голосеевского. Конечными остановками на севере является "Героев Днепра", а на юго-западе "Теремки".

Найдовша лінія метро в Києві – гілка та перелік станцій - фото 1
Карта метро Киев. Фото:
w
ww.metr
o.kiev.ua

В разгар войны метро не работает во время комендантского часа, действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.

В начале декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, через приложение "Киев Цифровой" и наличными).

Ранее мы рассказывали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине".

Также мы писали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Киев метро путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации