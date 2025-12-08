Синяя ветка метро Киева — как работает в разгар войны в декабре

Синяя ветка метро Киева — станции и график работы в декабре
Одним из самых популярных видов транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи киевлян и гостей города является метрополитен. Он дает возможность добраться до нужной точки Киева, не ожидая часа в пробках. Кроме того, в его стенах можно спрятаться от российских ракет и дронов во время массированных ударов врага.
Синяя ветка метро Киева
Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную часть города:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);
- Олимпийская;
- Дворец "Украина";
- Лыбедская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Она пролегает почти между многими районами столицы — от Оболонского до Голосеевского. Конечными остановками на севере является "Героев Днепра", а на юго-западе "Теремки".
В разгар войны метро не работает во время комендантского часа, действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.
В начале декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, через приложение "Киев Цифровой" и наличными).
