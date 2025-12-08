Синяя ветка метро Киева — как работает в разгар войны в декабре

Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Одним из самых популярных видов транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи киевлян и гостей города является метрополитен. Он дает возможность добраться до нужной точки Киева, не ожидая часа в пробках. Кроме того, в его стенах можно спрятаться от российских ракет и дронов во время массированных ударов врага.

Новини.LIVE расскажут о работе синей ветки метро в Киеве.

Реклама

Читайте также:

Синяя ветка метро Киева

Синей линией метро в Киеве является Оболонско-Теремковская. Она насчитывает 18 станций и соединяет южную и северную часть города:

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев (Льва Толстого);

Олимпийская;

Дворец "Украина";

Лыбедская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

Она пролегает почти между многими районами столицы — от Оболонского до Голосеевского. Конечными остановками на севере является "Героев Днепра", а на юго-западе "Теремки".

Карта метро Киев. Фото: w ww.metr o.kiev.ua

В разгар войны метро не работает во время комендантского часа, действует ежедневно с 00:00 до 05:00. Метрополитен открывается в 5:30 утра, последний поезд отправляется до 23:00. Интервалы движения поездов в час пик составляют 2,5-3 минуты, а в выходные — около 6-7 минут.

В начале декабря проезд в киевском метро стоит 8 гривен (билет можно оплатить как карточкой, через приложение "Киев Цифровой" и наличными).

Ранее мы рассказывали, на какие железнодорожные направления сейчас распространяется программа "3000 км по Украине".

Также мы писали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.