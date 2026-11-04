Літак Polish Airlines. Фото: Google Maps

Польща налічує кілька великих аеропортів станом на 2026 рік. Вони обслуговують мільйони пасажирів і динамічно розвиваються, а деякі навіть порівнюють зі світовими лідерами. Польська авіаційна промисловість отримала новий буст після завершення пандемії коронавірусної інфекції. Ми розібралися, що відомо про найбільший цивільний аеропорт країни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки всього аеропортів у Польщі та який найбільший у 2026 році.

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Скільки аеропортів у Польщі

На території держави функціонують 15 цивільних пасажирських аеропортів. Вони відчутно різняться за площею і трафіком, однак галузь авіаперевезень продовжує активно розвиватися. За даними спеціалізованого порталу Business Insider, у 2026 році залишаються відкритими такі міжнародні аеропорти:

Варшава (Шопен) (WAW / EPWA);

Варшава (Модлін) (WMI / EPMO);

Варшава (Радом) (RDO / EPRA);

Краків (Балиці) ім. Іоанна Павла II (KRK / EPKK);

Гданськ ім. Леха Валенси (GDN / EPGD);

Катовиці (Пижовіце) (KTW / EPKT);

Вроцлав (Коперник) (WRO / EPWR);

Познань (Лавиця) (POZ / EPPO);

Ряшів (Жешув-Ясьонка) (RZE / EPRZ);

Люблін (LUX / EPLB);

Щецин (Голенюв) (SZZ / EPSC);

Бидгощ (Ігнація Яна Падеревського) (BZG / EPBY);

Лодзь (Владіслав Реймонт) (LCJ / EPLL);

Ольштин (Мазури / Щитно) (SZY / EPSY);

Зелена Гура (Бабімост) (IEG / EPZG).

"Експерти прогнозують, що авіасполучення в Польщі продовжить стрімко зростати в найближчі роки. Центральний комунікаційний порт (CPK), який є одним із найбільших інфраструктурних проєктів у Європі, має шанс змінити розстановку сил на авіаринку", — йдеться на порталі Rabbit-Trans Poland.

Що відомо про найбільший аеропорт Польщі

Лідерство на місцевому ринку утримує Варшавський аеропорт імені Фредерика Шопена. За даними Управління цивільної авіації (ULC), протягом перших двох кварталів 2025 року ним скористалися понад 11 млн осіб (+13,2% порівняно з аналогічним періодом 2023-го).

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Найбільший аеропорт у Польщі. Фото: Warsaw Chopin Airport

Він розташований у районі Okęcie, на відстані приблизно 8-10 кілометрів на південний захід від центру Варшави. Серед основних напрямків пасажирів виділяють Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель і Франкфурт.

Аеропорт назвали на честь відомого польського композитора Фридерика Шопена, музику якого цінують у всьому світі. Плюс територія добре пристосована до потреб людей з обмеженими можливостям.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям найпростіше дістатися до аеропорту імені Ференца Ліста в Будапешті. Варто скористатися автобусом, який курсує цілодобово від площі Деака Ференца. Квиток коштує 6 євро, а послуги таксі обійдуться пасажирам щонайменше у 40 євро.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ryanair оголосив розпродаж авіаквитків на рейси з 1 листопада 2026 року до 31 березня 2027-го. Проте акційна вартість діяла тимчасово. Пасажирам порадили враховувати адміністративний збір і правила перевезення ручної поклажі.