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Главная Транспорт Как быстро добраться от вокзала до аэропорта Будапешта: самые удобные варианты

Как быстро добраться от вокзала до аэропорта Будапешта: самые удобные варианты

Ua ru
3 ноября 2026 14:25
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште: как выгодно и быстро добраться от вокзала Новини.LIVE/Юлия Ляхова
Вокзал в Будапеште. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Из-за закрытого воздушного пространства многие украинцы вынуждены летать на отдых через аэропорты разных европейских стран. Нередко в качестве места вылета наши граждане выбирают столицу Венгрии — Будапешт. Из главного аэропорта страны можно добраться во многие уголки мира.

О том, как добраться от вокзала до аэропорта Будапешта, расскажут Новини.LIVE.

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Маршрут до главного аэропорта Венгрии

В Будапеште находится международный аэропорт имени Ференца Листа, расположенный в 20 км от центра и рядом с объездной дорогой М0.

В Будапеште есть несколько крупных железнодорожных вокзалов: Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar и Déli pályaudvar. С любого из них вам нужно добраться до остановки Deák Ferenc Tér и пересесть на автобус 100E. Поездка занимает в среднем 45–65 минут.

Остановка общественного транспорта расположена рядом с залом прилета. Билет на автобус 100E обойдется пассажирам в 6 евро (около 300 гривен), в то время как поездка в аэропорт на такси обойдется вам как минимум в 40 евро.

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Туристам стоит учесть, что для поездки на автобусе 100E требуется специальный аэропортовый билет. Обычный проездной не действует, но владельцы определенных проездных могут приобрести дополнительный билет за 1000 форинтов.

Путешественникам стоит учесть, что метро открыто для посетителей круглосуточно.

Автобус 100E курсирует круглосуточно. Днем он ходит примерно каждые 6–10 минут, ночью — каждые 30–40 минут.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, как пилоты отдыхают во время длительных полётов. Им действительно разрешено спать прямо в кабине во время полёта. Однако при этом управление самолетом не переходит полностью в режим автопилота.

путешествие Венгрия вокзалы автобусы общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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