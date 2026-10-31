Распродажа Ryanair до 1 ноября: доступные направления и цены на билеты

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Компания объявила об акции на рейсы вплоть до весны 2026 года. У пассажиров появилась возможность выгодно посетить Италию, Испанию и другие страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Акция от Ryanair

Распродажа будет действовать только до конца суток 1 ноября, поэтому пассажирам стоит поторопиться. Предложение распространяется на авиарейсы с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года.

Часть доступных рейсов из ближайших к Украине аэропортов в одну сторону:

Вильнюс — Париж (Франция) — 28 евро;

Каунас — Стокгольм (Швеция) — 24 евро;

Гданьск — Барселона (Испания) — 25 евро;

Краков — Рим (Италия) — 20 евро;

Вроцлав — Малага (Испания) — 33 евро;

Варшава — Мальта — 25 евро;

Берлин — Будапешт (Венгрия) — 20 евро.

Акционные билеты уже доступны на сайте и в приложении авиаперевозчика. Пассажирам следует учесть, что посадочные талоны на популярные направления раскупаются очень быстро. В стоимость билетов не входит административный сбор.

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Чтобы не доплачивать в аэропорту за багаж, пассажирам стоит помнить, что без доплат пассажиры Ryanair могут взять с собой личные вещи размером до 40 × 30 × 20 см. Суммы штрафов обычно превышают в несколько раз стоимость билетов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair меняет правила для пассажиров. В частности, будет увеличено время на прохождение процедур в аэропорту. Компания также установит больше киосков самообслуживания для сдачи багажа, чтобы ускорить процесс регистрации.

Также Новини.LIVE писали, что уже этой зимой Ryanair отменит 550 000 мест в Эстонию и Литву. Соответствующее решение было принято в связи с ростом аэропортовых сборов в этих двух странах. Вместо этого компания решила увеличить пропускную способность на рейсах в Испанию и Италию.