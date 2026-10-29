Аэропорт Неаполя закроют: на какой срок и по какой причине

Самолет Wizz Air. Фото: Аэропорт Неаполя Каподикино/Facebook

Аэропорт Неаполя Каподичино, который является одним из самых загруженных аэропортов Италии, будет временно закрыт. Ограничения продлятся целый месяц. На

Об этом пишет The Sun, передает Новини.LIVE.

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В Неаполе закроют аэропорт Каподичино

Аэропорт Неаполя будет закрыт в ноябре 2026 года для проведения масштабной плановой модернизации взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что на проект общей стоимостью 250 млн евро (209,2 млн фунтов стерлингов) около 30 млн евро (25,1 млн фунтов стерлингов) будет направлено на полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Также будет построен второй терминал для рейсов за пределы Шенгенской зоны, в частности для рейсов в Великобританию.

На территории аэропорта появятся новые стоянки для самолетов, а также новая зона для грузовых перевозок и логистики. Также будет построен отель, к которому будут проложены автомобильные дороги и подземные переходы. Кроме того, будет реконструирована территория вокруг аэропорта.

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Аэропорт будет модернизирован, чтобы обеспечить обслуживание большего количества пассажиров. Изменения позволят принимать самолеты большей вместимости.

В настоящее время аэропортом ежегодно пользуются 13 миллионов пассажиров, но к 2035 году эта цифра должна вырасти до 17,3 миллиона.

На время закрытия аэропорта путешественникам придётся направляться в новый аэропорт Салерно-Понтеканьяно.

Компания Gesac, управляющая аэропортом Неаполя, запустила маршрутный автобус между площадью Гарибальди в Неаполе и аэропортом Салерно Коста д’Амальфи и Чиленто, чтобы помочь путешественникам добраться до аэропорта. Ежедневно будет курсировать восемь рейсов в каждом направлении. Также можно воспользоваться поездом от центрального вокзала Неаполя до Салерно.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях пассажир имеет право на денежную компенсацию за отмененный или перенесенный авиарейс. Срок подачи заявления составляет 6 лет, поэтому средства можно получить даже за давние рейсы. Размер компенсации зависит от конкретного случая, времени ожидания самолета и дальности перелета.

Также Новини.LIVE писали, почему не всегда стоит доверять дешевым предложениям Ryanair. Очень часто небольшие аэропорты, являющиеся хабами Ryanair, находятся далеко от крупных городов. Поэтому дорога туда часто может обойтись пассажирам даже дороже, чем сам полет.