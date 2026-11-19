Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

Поезда Укрзализныци часто прибывают с опозданием, поэтому не всегда стоит ориентироваться на время, указанное в билете. Особенно неудобно, когда нужно успеть на пересадку или встретить кого-то на вокзале. Чтобы не ждать зря на платформе, лучше заранее проверить, движется ли поезд по расписанию. У перевозчика есть несколько сервисов, которые показывают задержки и помогают следить за изменениями.

Как ими воспользоваться, объясняет Новини.LIVE.

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Где проверить задержку поезда Укрзализныци

Узнать, насколько опаздывает поезд, можно онлайн. Для этого у Укрзализныци есть несколько сервисов, которые показывают информацию о движении пассажирских поездов.

Портал "УЗ Веземо". На специальной странице собраны данные о поездах, которые задерживаются по всей Украине. Здесь можно просмотреть список рейсов или найти нужный по номеру. Рядом указано, насколько поезд отстает от расписания. Однако задержка может меняться во время движения, поэтому информацию лучше периодически проверять. Онлайн-табло. Еще один способ — электронное табло Укрзализныци. Там можно выбрать нужную станцию и посмотреть, какие поезда прибывают или отправляются с опозданием. Официальный сайт УЗ. На сайте перевозчика также есть раздел "Задержка поездов". Он позволяет проверить задержки рейсов на конкретную станцию.

Как получать уведомления о задержках поездов

Пассажирам, которые пользуются мобильным приложением Укрзализныци, не обязательно каждый раз самостоятельно проверять расписание. В приложении можно подключить уведомления об изменениях в движении поездов.

Для этого нужно:

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Открыть приложение Укрзализныци.

Перейти в раздел "Профиль".

Выбрать "Уведомления".

Открыть настройки и включить уведомления об изменениях в расписании.

После этого информация о задержках может поступать непосредственно на телефон.

Также в приложении есть вкладка "Табло". Там можно выбрать станцию, открыть раздел "Прибытие" и проверить, опаздывает ли нужный поезд.

Как проверить задержку поезда без интернета

Если связь плохая или телефон разрядился, узнать о задержке можно непосредственно на вокзале. Для этого есть несколько способов:

Электронное табло. На нем отображается информация о прибытии и отправлении поездов.

На нем отображается информация о прибытии и отправлении поездов. Объявления диктора. Об изменениях в движении сообщают через громкоговоритель.

Об изменениях в движении сообщают через громкоговоритель. Справочное бюро. Сотрудники могут уточнить время прибытия на конкретную станцию.

Сотрудники могут уточнить время прибытия на конкретную станцию. Дежурный по вокзалу. К нему также можно обратиться.

Кроме того, работает бесплатная горячая линия Укрзализныци — 0 800 503 111. Если же пассажир уже находится в поезде, информацию о задержке можно узнать у проводника или начальника поезда.

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