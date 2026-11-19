Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Поїзди Укрзалізниці часто прибувають із запізненням, тому не завжди варто орієнтуватися на час у квитку. Особливо незручно, коли потрібно встигнути на пересадку або зустріти когось на вокзалі. Щоб даремно не чекати на платформі, краще заздалегідь перевірити, чи рухається потяг за графіком. У перевізника є кілька сервісів, які показують затримки та допомагають стежити за змінами.

Як ними скористатися, пояснює Новини.LIVE.

Реклама

Де перевірити затримку поїзда Укрзалізниці

Дізнатися, наскільки запізнюється поїзд, можна онлайн. Для цього Укрзалізниця має кілька сервісів, які показують інформацію про рух пасажирських потягів.

Портал "УЗ Веземо". На спеціальній сторінці зібрані дані про поїзди, які затримуються по всій Україні. Тут можна переглянути список рейсів або знайти потрібний за номером. Поруч зазначено, наскільки поїзд відстає від розкладу. Однак затримка може змінюватися під час руху, тому інформацію краще періодично перевіряти. Онлайн-табло. Ще один спосіб — електронне табло Укрзалізниці. Там можна обрати потрібну станцію та подивитися, які поїзди прибувають або відправляються із запізненням. Офіційний сайт УЗ. На сайті перевізника також працює розділ "Затримка поїздів". Він дозволяє перевірити запізнення рейсів на конкретну станцію.

Як отримувати повідомлення про затримки поїздів

Пасажирам, які користуються мобільним застосунком Укрзалізниці, необов'язково щоразу самостійно перевіряти розклад. У програмі можна підключити сповіщення про зміни руху поїздів.

Для цього потрібно:

Читайте також:

Відкрити застосунок Укрзалізниці.

Перейти в розділ "Профіль".

Обрати "Сповіщення".

Відкрити налаштування та підключити повідомлення про зміни руху.

Після цього інформація про затримки може надходити безпосередньо на телефон.

Також у застосунку є вкладка "Табло". Там можна вибрати станцію, відкрити розділ "Прибуття" та перевірити, чи запізнюється потрібний поїзд.

Як перевірити затримку поїзда без інтернету

Якщо зв'язок поганий або телефон розрядився, дізнатися про запізнення можна безпосередньо на вокзалі. Для цього є кілька способів:

Електронне табло. На ньому показують інформацію про прибуття та відправлення поїздів.

На ньому показують інформацію про прибуття та відправлення поїздів. Оголошення диктора. Про зміни в русі повідомляють через гучномовець.

Про зміни в русі повідомляють через гучномовець. Довідкове бюро. Працівники можуть уточнити час прибуття на конкретну станцію.

Працівники можуть уточнити час прибуття на конкретну станцію. Черговий по вокзалу. До нього також можна звернутися.

Крім того, працює безкоштовна гаряча лінія Укрзалізниці — 0 800 503 111. Якщо ж пасажир уже перебуває в поїзді, інформацію про затримку можна запитати у провідника або начальника поїзда.

Раніше Новини.LIVE писали, що туристка показала умови, які пропонує новий потяг Київ — Бухарест. Квиток у купе коштував 4 378 гривень, а дорога тривала близько 24 годин. Головна зручність маршруту — прикордонний контроль проходять прямо у вагоні, без виходу з купе.

Також Новини.LIVE розповідали, як зекономити на квитках Укрзалізниці до Польщі. Замість прямого рейсу Київ — Холм за 3 053 гривні можна їхати через Ковель і заплатити 1 841 гривню. Міжнародні квитки продають за 20 днів, а внутрішні — лише за два дні до поїздки.