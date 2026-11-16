Поезд Укразализныци. Фото: Укразализныци/Facebook

Цифровизация настолько вошла в жизнь украинцев, что многие перестали распечатывать билеты. Укрзализныця пропускает в поезд пассажиров с электронными билетами, однако есть исключения. В частности, на некоторых международных маршрутах от пассажиров требуют предъявить распечатанные посадочные талоны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

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На какие поезда стоит распечатывать билеты

Согласно правилам перевозок Укрзализныци, для посадки на большинство рейсов внутри страны пассажирам достаточно показать проводнику билеты на поезд на любом гаджете — будь то телефон или планшет.

Однако путешественникам, отправляющимся в несколько стран Европы, необходимо иметь при себе распечатанные билеты. Такое требование связано с тем, что железнодорожники и пограничники в Австрии и Венгрии проверяют бумажные посадочные документы пассажиров.

Они делают отметки на распечатанных билетах, а также фиксируют все необходимые данные для статистики и отчетности о перевозках.

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Поезда, в которых у пассажиров могут возникнуть проблемы без распечатанных посадочных талонов:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Для других маршрутов, в том числе и международных, пассажирам достаточно предъявить при посадке билет с QR-кодом на смартфоне или другом гаджете.

Скачать PDF-билет для распечатки можно в приложении перевозчика. Кондуктор при проверке документов сканирует каждый посадочный талон с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что в поезде Укрзализныця пассажирам не нужно доплачивать. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключиком" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.