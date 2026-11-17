Поезд Киев — Бухарест. Фото: пресс-служба УЗ

Осенью прошлого года Укрзализныця получила 66 новых вагонов, которые были построены уже после начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас они перевозят пассажиров в Польшу и другие страны Европы. Одна из пассажирок показала условия в одном из вагонов.

О том, как выглядят новые купе на маршруте Киев–Бухарест, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на видео пользователя iryna_yuu в Instagram.

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Условия в новых купе Киев-Бухарест

Путешественница рассказала, что билет ей обошёлся в 4 378 гривен, что на 1 500 гривен дешевле, чем поезд Киев-Варшава.

Она призналась, что это направление менее популярно, чем в Польшу, и нижнее место она забронировала всего за два дня до отправления, а в вагоне было всего 5 пассажиров.

"Из относительных минусов — то, что поезд идёт 24 часа, а отправление почти в 7 утра и не с главного вокзала, а с пригородного. В частности, нужно обойти здание главного вокзала, и прямо там будет ждать поезд", — добавила пассажирка.

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Она также отметила, что поезд курсирует через Молдову, и пассажирам приходится дважды проходить пограничный контроль. Однако пассажиры проходят контроль, не выходя из вагона.

"При выезде из Украины мой чемодан осматривали, тщательно не проверяли, но попросили показать аптечку. Думаю, это потому, что нас было мало в вагоне и им было скучно", — сказала девушка.

Она рассказала, что первый пограничный пункт пассажиры проходили днём, второй — вечером, и довольно быстро.

По словам путешественницы, главная причина, по которой стоит выбрать поездку на поезде в Румынию, — это удобное прохождение границы, не выходя из своего купе.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему так резко меняется цена в приложении УЗ при переходе к выбору мест в вагоне. В частности, разница в цене железнодорожного билета зависит от типа вагона и условий проезда.Также в поездах действует дифференциация стоимости, которая может зависеть от дня недели и коэффициента фирменности.

Кроме того, Новини.LIVE писали, в каких условиях пассажирам приходится путешествовать в старых вагонах Укрзализныци на маршруте Киев — Ковель. Состояние вагонов и комфорт во время поездки остаются важными критериями для пассажиров. В то же время условия перевозки могут различаться в зависимости от рейса.