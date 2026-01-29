Новая станция метро в Киеве — где будет построена

Будущая станция метро "Мостицкая" в Киеве. Фото: facebook.com/tymish.martynenkokushliansky

В этом году в Киеве планируется открытие новой станции зеленой ветки метрополитена, которая имеет проектное название "Мостицкая". Однако такое название является временным и не соответствует месторасположению.

Что известно о станции "Мостицкая" в Киеве

Станция "Мостицкая" будет находиться на участке улиц Белицкой, Межевой и Северо-Сырецкой. Для строительства была впервые использована технология двухъярусных тоннелей — поезда между станциями Мостицкая и Проспект Правды будут курсировать друг за другом.

Расположение станции "Мостицкая". Фото: metrobud.kiev.ua

"Мостицкую" строят на глубине 12 метров. Крышу будущей станции будет украшать зеленый газон.

Она будет расположена в нескольких километрах от Мостицкого массива и поэтому ее название не соответствует месторасположению. Новое название киевляне смогут выбрать в приложении "Киев Цифровой", среди 3 вариантов:

"Рогостинская" — производное название от реки Рогостинка, протекающей рядом в Сырецкой роще, и связана с древней "землей Рогостинской";

"Рогозов яр" — станция будет расположена рядом с природным урочищем Рогозов яр;

"Замковище" — историческая местность, являющаяся частью древнего урочища Сырежчина и расположенная вблизи будущей станции метро.

Напомним, в декабре 2025 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уже был возведен правый тоннель от "Мостицкой" до "Сырца", проложена часть вентиляционных узлов и сети, а также завершены работы над третью конструкций.

Также мы писали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.