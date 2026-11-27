Поезд Укрзализныци. Фото: УНИАН

В декабре прошлого года стала доступна программа "3000 км по Украине", которая дает возможность бесплатно путешествовать на поездах Укрзализныци. Одна из опытных путешественниц показала, как можно забронировать места без каких-либо доплат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя iryna_yuu в Instagram.

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Как путешествовать на поездах по Украине бесплатно

"3000 километров по Украине" — программа, которая дает пассажирам возможность получить билеты для поездок внутри страны. Название было выбрано не просто так — 3000 километров — это расстояние от Запорожья до Ужгорода и обратно, то есть это самый длинный маршрут по Украине.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо скачать приложение Укрзализныци и в своём профиле после авторизации через "Дію" выбрать "Получить километр".

"После этого ищем нужное направление и выбираем поезд с пометкой «километр». Далее выбираете место и нажимаете "применить километр". Билет либо станет дешевле, либо вовсе бесплатным", — добавила пассажирка.

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Она также рассказала, что пассажир имеет право бесплатно сдать билет в железнодорожную кассу, если поезд опаздывает более чем на час и вы уже не поедете на нем.

Кроме того, стоит помнить, что программа "3000 км по Украине" покрывает только стоимость самой поездки. В частности, постельное белье, чай, билеты на багаж или домашнего питомца и другие товары в поезде пассажиру придется покупать за свой счет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как действовать пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также мы писали, за что в поезде Укрзализныци пассажирам не нужно доплачивать. В частности, билет на поезд не только дает возможность добраться из пункта А в пункт Б, но и является "ключиком" к некоторым услугам без доплат. Также не стоит бояться получить травму в вагоне.