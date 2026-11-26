Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Facebook

Один из самых популярных международных железнодорожных маршрутов среди украинцев — поезд Укрзализныци из Киева в польский город Холм. Он служит транспортным узлом, откуда в разы проще добраться до других городов Европы. Одна из пассажирок показала условия в вагонах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на diana.tsuranova в соцсети Threads.

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Купе в поезде УЗ в Польшу

Путешественница показала условия для пассажиров в международном поезде Укрзализныци 19/20 К Киев-Холм. Девушка была в восторге от новеньких вагонов.

В частности, в них установили столики с шахматной доской. Пассажиры могут поиграть в дороге, шахматы можно попросить у проводницы.

Кроме того, на панели в каждом купе можно отрегулировать цветную подсветку и следить за тем, свободен ли туалет.

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У каждого пассажира есть отдельная розетка, а также дополнительные разъёмы USB и Type-C. В купе также продумана зона для хранения вещей.

"Приятная проводница, платный Wi-Fi, десерты от Milk Bar. Нам ещё и повезло, что соседей не было", — поделилась пассажирка.

Купе УЗ из Киева в Холм. Фото: скриншот

Она также рассказала, что для родителей с младенцами в туалете оборудован пеленальный столик. Также есть специальный стульчик, в который можно посадить маленького ребенка.

Сколько стоят билеты на поезд УЗ из Киева в Холм

Поезд 19/20 К отправляется из Киева ежедневно в 18:40, а прибывает в Холм на следующее утро в 05:00. За одно место в купе придется заплатить от 2 973 грн.

Поезд носит имя известного украинского историка и главы Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как следует вести себя пассажирам Укрзализныци во время конфликтов в поезде. Если сосед нарушает покой или ведет себя агрессивно, нужно сразу обратиться к поездной бригаде. А за курение в вагоне, тамбуре или на платформе нарушителю грозит штраф от 85 до 340 гривен.

Также мы писали, что на одном из внутренних рейсов Укрзализныця обновила меню. В частности, пассажиры могут заказать сырники. Перевозчик заверил, что список поездов с обновленным ассортиментом будет впоследствии пополняться.