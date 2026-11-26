Дети в вагоне поезда. Фото: «Укрзализныця»

Бутерброды, печенье и другие холодные закуски — привычная еда для многих пассажиров во время длительных поездок на поезде. Украинцы берут с собой перекусы из дома, чтобы сэкономить на питании в пути. Однако мало кто знает, что в вагонах Укрзализныци есть возможность разогреть домашний обед. Известно, в каких вагонах можно воспользоваться микроволновой печью и придется ли за это платить.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на правила Укрзализныци.

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Можно ли бесплатно разогреть еду в поезде

В некоторых вагонах Укрзализныци в служебном купе проводника есть микроволновая печь и холодильник. Пассажиры могут пользоваться этой техникой бесплатно.

Поэтому, если вы взяли с собой еду из дома, можно попросить проводника ее разогреть. Доплачивать за это не нужно. Так же можно попросить положить продукты в холодильник. Воспользоваться этой возможностью может любой пассажир вагона, независимо от стоимости билета. Однако такая услуга не предусмотрена в поездах Интерсити.

В каких вагонах Укрзализныци есть микроволновые печи

Наличие микроволновой печи зависит от того, насколько современный вагон достался пассажиру. Больше всего шансов разогреть домашний обед в новых и модернизированных вагонах купе и СВ. В старых плацкартных и купейных вагонах такой техники обычно нет из-за ограниченной мощности электросети.

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Если в вашем вагоне микроволновка отсутствует, можно попросить помощи у проводника соседнего вагона, где есть такая техника. Также можно бесплатно попросить кипяток.

Что нужно знать, если берете с собой еду в поезд

Пассажирам запрещено самостоятельно заходить в служебное купе и пользоваться микроволновой печью. Достаточно передать контейнер с едой проводнику, который ее разогреет.

Лучше еще дома позаботиться о подходящей посуде. Это должен быть стеклянный или пластиковый контейнер с маркировкой, позволяющей использовать его в микроволновой печи. А вот металлические емкости и фольга для этого не подходят.

Что делать, если просят деньги за разогрев еды

Если проводник требует деньги за подогрев еды или отказывается помочь, хотя в вагоне есть исправная микроволновка, можно обратиться к начальнику поезда или позвонить на горячую линию Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE писали, что Укрзализныця ускоряет поездки между Киевом и Львовом. С 4 декабря запустят новый Интерсити №777/778, который будет преодолевать маршрут без остановок за 5 часов 58 минут. Поезд будет курсировать в обоих направлениях по расписанию: утром из Львова и вечером из Киева.

Также мы рассказывали, почему пассажиры Укрзализныци пока не могут купить билеты на некоторые декабрьские рейсы. Перевозчик обновляет график движения на 2026/2027 годы, поэтому продажа билетов на 13 декабря и последующие даты будет открываться постепенно в течение этой и следующей недели.