Подписка Wizz Class — какие преимущества для пассажиров

Подписка Wizz Class — какие преимущества для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 12:23
Подписка Wizz Class — чем будет полезна пассажирам и стоит ли переплачивать
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила новую премиум-услугу для пассажиров. Так, за дополнительную плату путешественники смогут получить больше пространства и дополнительных преимуществ на борту.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Стоит ли переплачивать за услугу Wizz Class

Отмечается, что "Wizz Class" предоставляет пассажирам возможность заблокировать среднее сиденье для большего пространства для локтей и ног, а также предоставляет приоритетную посадку. Кроме того, путешественник может взять с собой две единицы ручной клади и получить бесплатные закуски и безалкогольные напитки на борту.

Услуга "Wizz Class" сейчас доступна на рейсах в и из Будапешта, Бухареста, Варшавы, Лондона и Рима.

"Когда клиент выбирает Wizz Class, одно из средних мест, ближайшее к нему (1B и 1E), будет автоматически зарезервировано на его рейсе", — сообщили представители лоукостера.

Цены на соответствующую услугу стартуют от 50 евро (пакет включает приоритетную посадку и 10-килограммовую ручную кладь).

Ранее мы рассказывали, что Wizz Air анонсировал новые рейсы из международного аэропорта Неаполь-Каподичино в Италии. Маршруты будут стартовать уже с 12 мая 2026 года.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
