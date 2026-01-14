Подписка Wizz Class — чем будет полезна пассажирам и стоит ли переплачивать

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила новую премиум-услугу для пассажиров. Так, за дополнительную плату путешественники смогут получить больше пространства и дополнительных преимуществ на борту.

Об этом пишет Daily Mail.

Стоит ли переплачивать за услугу Wizz Class

Отмечается, что "Wizz Class" предоставляет пассажирам возможность заблокировать среднее сиденье для большего пространства для локтей и ног, а также предоставляет приоритетную посадку. Кроме того, путешественник может взять с собой две единицы ручной клади и получить бесплатные закуски и безалкогольные напитки на борту.

Услуга "Wizz Class" сейчас доступна на рейсах в и из Будапешта, Бухареста, Варшавы, Лондона и Рима.

"Когда клиент выбирает Wizz Class, одно из средних мест, ближайшее к нему (1B и 1E), будет автоматически зарезервировано на его рейсе", — сообщили представители лоукостера.

Цены на соответствующую услугу стартуют от 50 евро (пакет включает приоритетную посадку и 10-килограммовую ручную кладь).

